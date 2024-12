Mireasa Confesiuni, sezonul 6. Robert, declarații dure despre o fostă concurentă: ”Nu așa face o femeie care e debusolată”

În episodul 4 Mireasa Confesiuni, Robert a spus că una dintre fostele concurente din sezonul 10 este ”femeie ușoară”.

El susține că Simona nu era îndrăgostită de Sorin și că avea ochi și pentru alți concurenți de la Mireasa.

În episodul 4 Mireasa Confesiuni, Robert a jignit-o pe Simona, afirmând despre ea că este o ”femeie ușoară”.

”Legat de Simona, i-am spus la un moment dat, dar era foarte îndrăgostit de ea. Probabil mai e și acum, cred că încă suferă. Simona nu a simțit nimic pentru el. S-a văzut acum afară, s-au confirmat anumite chestii. A fost așa, o fată ușor... Din punctul meu de vedere, nu vreau să jignesc, dar era o femeie ușoară.

Am văzut asta la o petrecere, când nu îi mai dorea prezența. Spunea că are nevoie de o pauză, de câteva ore să își pună ordine în gânduri. Sorin stătea supărat acolo, nu știam cum să-l împac, și ea venea ba lângă Alex să danseze, ba dansa cu mine, ba se ducea la Ionuț. Am încercat să-i spun că nu așa face o femeie care e debusolată, fii mai atent, dar a început să se supere și mama lui atunci. A luat-o și ea prea personal, am zis să stau în banca mea. S-a văzut afară”, a zis Robert.

El crede că Simona și Sorin s-ar fi căsătorit în Marea Finală pentru că băiatul era foarte îndrăgostit de ea.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus. Episodul complet e în AntenaPLAY.

Despre Mireasa: Confesiuni

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți! Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!

Dacă în casa Mireasa unii concurenți au tendința de a nu spune lucrurile în față pentru a evita poate un conflict, La Mireasa: Confesiuni aceștia se deschid și spun ce au pe suflet, pentru că nu mai au nimic de pierdut sau de explicat. Așadar, fii pe fază și află ce au de spus cei pe care i-ai urmărit un sezon la Mireasa.