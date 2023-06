Cristiana și Marian de la MPFM sezon 4, schimbare radicală a celor doi foști concurenți! Au trecut 9 ani de când formează un cuplu

Cei doi foști concurenți și-au întemeiat familia pe care și-au dorit-o dintotdeauna, însă începutul relației lor nu a fost una doar cu lapte și miere. Ambii sunt destul de activi în rețelele sociale, devenind imediat printre cele mai îndrăgite cupluri, chiar și după ce s-a terminat emisiunea.

Cristiana și Marian Stoica împlinesc 9 ani de relație. Cum mai este viața celor doi foști concurenți de la MPFM sezon 4

Chiar dacă au trecut mulți ani de când au participat la emisiunea Mireasa pentru fiul meu, sezon 4, ambii au rămas în centrul atenției, iar comunitatea lor de fani a crescut considerabil de-a lungul timpului. Într-un interviu acordat pentru Spynews, cei doi foști concurenți au povestit cum li s-a schimbat viața după show, dar mai ales de când au devenit părinții unor copii superbi.

La scurt timp după ce s-au căsătorit, Cristiana și Marian, au aflat că vor deveni părinți, iar primul lor copil a fost băiețelul, apoi fetița lor.

”Anul acesta facem nouă ani, nici nouă nu ne vine să credem cât de repede a trecut timpul, avem senzația că suntem de o viață împreună. La început, după ce am ieșit din competiție a fost greu, ne-am acomodat foarte greu, dar la noi primul copil a venit foarte repede, băiețelul, ne-a unit mult mai mult, chiar dacă eu practic aveam un copil, ne-am ajutat reciproc și totul a venit de la sine.

Băiețelul a fost foarte agitat la început, plângea, nu ne ajuta nimeni, dacă nu era Marian să mă ajute nu știu ce făceam, practic ne-am trezit cu un copil și nu știam ce trebuie să facem, băiețelul a fost foarte plângios și inițial noi nu ne-am mai dorit copii. Noi stând în casa MPFM un an de zile, iar ieșind afară am făcut rapid copilul, nu prea am profitat de viața noastră de cuplu în afara casei, să ne descoperim mult mai mult, am zis că punem stop aici și îi mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a oferit un copil”, a povestit Cristiana, pentru sursa citată anterior.

Cristiana și Marian Stoica, părinți de băiat și de fată. Cum se descurcă

Ambii credeau că vor mai avea încă un băiețel, însă minunea a făcut ca cei doi să aibă, în sfârșit, o fetiță. Cristiana și Marian de la MPFM sezon 4 încă locuiesc cu părinții fostei concurente.

”Isabela a venit când noi nu ne așteptam, am simțit că ăsta e un semn, toată sarcina nu a vrut deloc să se arate, mi s-a zis că e băiețel, deși eu eram așa și îmi doream că e fetița și până în ultima zi, cumpărasem tot roz, când a fost fetița.

Când a venit ea, lumea noastră s-a completat perfect, indiferent că e greu, noi stăm cu părinții mei, am decis să stăm cu ei să-i putem ajuta, tata are niște probleme mai grave de sănătate, mama la fel a trecut printr-o operație, și eu am trecut la fel printr-o operație, și copiii ne-au ajutat așa să trecem peste.

Marian lucrează, eu stau cu copiii acasă deocamdată, cea mică are trei ani, anul acesta o să meargă la grădiniță și abia aștept să încep și eu munca. Stăm la curte la țară, aici e foarte multă muncă, mă ocup de curățenie, mâncare, copii, părinți, e cam dificil și abia aștept și eu să merg la muncă.

Mă bucur că am stat cu ei, să le dau educație, să fiu eu acolo cu ei oricând, ei sunt atașați foarte mult de mine, eu la fel și aș vrea să le dau libertatea să fie și ei independenți. Și mie îmi e greu și nu pot să plec nicăieri fără ei”, a spus Cristiana pentru Spynews.

Fata le recomandă tuturor să se înscrie în competiție, pentru că este o adevărată experiență de viață.

”Eu recomand tuturor să meargă în competiție, chiar dacă nu se duc cu gândul să cunoască pe cineva, căci nu se știe niciodată unde e dragostea ta adevărată, pentru noi fix așa a fost. Eu nu m-am așteptat, eu când m-am înscris aveam 19 ani, Marian avea 33 de ani, iar eu când m-am înscris mă consideram un copil, nu știam, habar nu aveam că o să găsesc pe cineva, deși îmi doream o familie din tot sufletul meu.

Acolo în casă am învățat să comunic, să nu stau să țin în mine, să spun totul ce gândesc, decât să stau să se adune și să le verși pe toate deodată și am mai învățat să nu mai judeci pe nimeni”, a fost mesajul fostei concurente de la MPFM sezon 4, conform Spynews.