Mireasa, sezon 3. Marian Pavel o alintă pe iubita sa “Regină”. Cum a apărut alături de noua parteneră, la o petrecere

Marian Buda merge peste tot cu iubita lui acolo unde are cântări. Viața celor doi se împarte între petreceri și nunți unde se distrează și muncesc. Ultimele imagini de la o petrecere unde a cântat și manelistul Luis Gabriel ne arată că cei doi sunt de nedespărțit. Mai mult decât atât, Marian a lăsat să-i “scape” felul în care își alintă iubita.

Cum s-a afișat Marian alături de noua sa iubită

Marian Buda, fostul concurent de la Mireasa și fostul soț al Andreei Grădinaru, s-a afișat de curând cu noua sa iubită, iar reacțiile oamenilor în mediul online nu au întârziat să apară. Fostul concurent se mândrește cu noua lui parteneră de viață.

Acesta a postat mai multe magini cu iubita lui, alături de care a participat la un eveniment, dar cu alături de prieteni. Acesta apare într-o filmare alături de Dana și o prietenă care le ține companie. Băiatul a lăsat și un text "cu Reginele". Vezi mai multe imagini în GALERIA FOTO.

De asemenea, el a publicat în umă cu două zile o fotografie în timp ce cânta și un mesaj cu subînțeles: "Multa lume a spus ca m-am dus, dar eu mai bine m-am pus", a scris Marian.

Vedem că după ce s-a terminat cel de-al treilea sezon, Marian se bucură de o perioadă înfloritoare din punct de vedere profesional, chiar dacă pe plan personal pare că lucrurile nu au fost tocmai roz. Mariajul cu Andreea a ajuns la final în mai puțin de doi ani, tânără l-a acuzat de infidelitate.

Andreea Grădinaru, mesajul pe care l-a publicat pe internet, la scurt timp după ce Marian Buda a anunțat că are o nouă relație

Fosta soție a lui Marian Buda de la Mireasa sezonul 3 a publicat un mesaj pe Instagram, care ar putea fi catalogat ca fiind unul cu trimitere către vestea pe care el le-a dat-o fanilor de curând. În videoclipul postat de Andreea pe internet apare scris în engleză aceste cuvinte: „Fall în love when you're ready, not when you're lonely”, în traducere, Andreea Grădinaru a scris așa: „Îndrăgostește-te când ești pregătit, nu când te simți singur”.

Desigur, ea nu a confirmat că mesajul ei a fost postat cu intenția de a-și spune părerea cu privire la relația lui Marian, dar dat fiind faptul că el s-a afișat cu noua lui iubită de curând pe internet, ar putea fi interpretat astfel.

