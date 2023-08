Cum arată acum Andreea Grădinaru. Fosta soție a lui Marian de la Mireasa sezon 3 și-a făcut o schimbare de look

Andreea Grădinaru de la Mireasa sezonul 3 și-a schimbat look-ul. Fosta soție a lui Marian a postat o imagine cu noua înfățișare. Iată cum arată.

Andreea Grădinaru strălucește. După ce căsnicia cu Marian Buda a ajuns la final și fosta concurentă a sezonului 3 a revenit la București, Andreea pare că înflorește.

Cum arată acum Andreea Grădinaru de la Mireasa sezon 3

După o perioadă în care nu a mai postat în social media, tânăra a publicat o imagine cu noul său look. Șatena și-a întins părul și și-a coafat bretonul, iar fanii au fost încântați să o revadă pe frumoasa Andreea.

Fosta concurentă a ales un machiaj simplu, de efect, cu care și-a pus în evidență trăsăturile speciale.

De ce s-au despărțit Andreea și Marian de la Mireasa sezon 3

După ce s-a aflat că Miruna și Cosmin se despart din cauza infidelității, Andreea, fosta soție a lui Marian de la Mireasa sezon 3, a declarat că și ea a fost înșelată. Într-un duet la o postare a contului de TikTok AntenaPlay, fata i-a felicitat pe cei doi concurenți pentru că au fost sinceri și nu au vrut să mintă oamenii care i-au susținut în show-ul matrimonial.

Ea a trimis câteva săgeți spre fostul său partener, Marian, de care s-a despărțit în urmă cu câteva luni. Motivele nu au fost expuse de ea, însă acum pare că a prins curaj. Iată ce a postat:

”Bucură-te că măcar tu ai văzut mesajele. Eu am găsit doar căutarea, iar mesajele au fost șterse. E mai bine acum decât mai târziu, să ți se întâmple asta peste un an, doi sau trei, să-ți dai seama că persoana care pretindea că te iubește foarte mult de fapt a dus o viață dublă și că de asta nu-i înțelegeai anumite particularități ale comportamentului și de ce are unele reacții. Nici Miruna nu mi se pare de condamnat și nimeni, atâta timp cât faci ceea ce simți, dar să nu rănești persoanele din jurul tău și mai ales persoanele care te iubesc.

Dacă era mai mult timp cu el și mințea pe toată lumea că el este dragostea vieții și tot felul de planuri și de iluzii, da, atunci era de condamnat. Dar felicitări. Felicitări pentru că ați procedat așa. Tu, Cosmin, crede-mă că mai târziu te vei bucura. Nu e deloc vina ta că tu iubești pe cineva și persoana respectivă iubește la rândul său pe altcineva.

Nici acea persoană nu e de vină, dar totul constă în asumarea situației și în a nu te minți pe tine însuți. Mai grav atunci când minți sute de oameni cu așa o nonșalanță. Lucru mare că nu ați fost lași, mai ales ea. Felicitări pentru curaj și că nu ai vrut să-ți bați joc de sute de oameni”, a spus Andreea pe Tiktok.

