Cum arată mama lui Alberto de la Mireasa, sezonul 14. Are doar 44 de ani! Imagini rare cu familia fostului concurent

Cum arată mama lui Alberto Marinescu de la Mireasa, sezonul 14? Doamna Mihaela are 44 de ani. Imagini rare alături de fostul concurent și de familie.

Alberto Marinescu, fostul concurent al sezonului 14 „Mireasa”, are o relație apropiată cu familia sa. După eliminarea din competiție, tânărul s-a întors acasă, unde a fost întâmpinat de cei dragi. Recent, pe rețelele sociale au apărut imagini cu mama lui, Mihaela, în vârstă de doar 44 de ani.

Cum arată mama lui Alberto de la Mireasa, sezonul 14. Are doar 44 de ani

Parcursul lui Alberto în sezonul 14 al emisiunii „Mireasa” s-a încheiat după ce publicul a decis eliminarea sa. Peste 80% dintre telespectatorii care și-au exprimat votul au ales ca fostul concurent să părăsească emisiunea.

După mai multe săptămâni petrecute în competiție, Alberto s-a întors la viața de dinainte și la oamenii apropiați. Printre aceștia se numără, bineînțeles, mama sa, cu care are o relație specială.

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Mihaela, mama fostului concurent de la „Mireasa”, are 44 de ani. Din fotografiile publicate de Alberto se poate observa că cei doi au o relație foarte apropiată. Tânărul nu ezită să împărtășească momente petrecute alături de familie, iar imaginile arată cât de important este acest sprijin pentru el.

Mama lui Alberto de la Mireasa, intervenție telefonică la „Capriciile iubirii”. Ce mesaj i-a transmis fiului său

Mama lui Alberto Marinescu, fost concurent în sezonul 14 al emisiunii „Mireasa”, a avut o intervenție telefonică neașteptată în cadrul emisiunii „Mireasa – Capriciile iubirii”. Momentul a avut loc în ediția din 7 octombrie 2026.

La acel moment, doamna Mihaela mărturisea că este nemulțumită de anumite lucruri apărute în mediul online, dar și de comportamentul fiului său. Aceasta a ținut să îi transmită un mesaj direct lui Alberto și l-a îndemnat să fie mai atent la ceea ce spune.

„Sunt foarte supărată, în primul și în primul rând pe ceea ce se vorbește în online, mesaje și așa mai departe. Și sunt supărată și pe el, aș vrea să îi transmit un mesaj. Să se focuseze mai mult pe el și pe relația lor. Înainte să vorbească îl rog din tot sufletul să gândească ceea ce vorbește, să nu mai jignească și să pentru el. Că el știe pentru ce s-a dus cel mai mult, acolo e o competiție, nu are cu cine să fie prieten. Prietenii se găsesc afară”, a spus atunci doamna Mihaela, mama lui Alberto.

Alberto, votat de telespectatori să plece de la Mireasa! Procentul a fost unul uriaș

Alberto a trecut prin momente tensionate în emisiunea „Mireasa”, după ce a ajuns în cursa de eliminare. Votul telespectatorilor a fost însă unul categoric: 83,21% dintre cei care au votat au dorit ca iubitul Paulei să părăsească emisiunea.

În urma rezultatului, fostul concurent a primit o invitație de a participa timp de două săptămâni la emisiunea „Capricii”.

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