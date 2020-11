De ce s-a despărțit Florentina de fostul soț. Care este motivul real

Citește și: Ce a decis Alex de la Mireasa în privința Florentinei, după ce fata i-a mărturisit că place alt băiat

”Părinții lui m-au catalogat drept o femeie ușoară. Cât am stat cu el, 8 ani de zile, foarte mult l-am iubit. Enorm de mult. Totul s-a destrămat din cauza dansurilor pentru că eu dansam. Părinților lui nu i-au convenit de mine pentru că eu dansam și ușor, ușor, mă simțeam tot mai singură. Mi-am dat seama că ei nu mă vor pentru că eu după ce am divorțat de el, el tot mai încerca să mai vorbească cu mine. Îmi spunea tot timpul: Vino la ora cutare, seara, lasă mașina mai jos. Mi-am dat seama, e clar că părinții lor chiar nu mă mai vor. Eu iubindu-l foarte mult, am stat și am ținut în mine, până m-am dat peste cap. Mi-a fost foarte, foarte greu. Mă ustura carnea pe mâini. Am suferit mult din dragoste.”, a povestit Flori.