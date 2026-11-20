Doamna Carmen de la Mireasa a publicat fotografii rare din arhiva personală. Concurenta a dezvăluit că a slăbit 50 de kilograme.

Doamna Carmen i-a luat prin surprindere pe concurenții din casa Mireasa, dar și pe celelalte mame din emisiune, atunci când a dezvăluit ce planuri are după încheierea competiției. Simona Gherghe, prezentatoarea emisiunii, s-a arătat, de asemenea, surprinsă de mărturisirile sale. Se pare că prezența în mediul online face deja parte din activitățile preferate ale doamnei Carmen, care este foarte activă pe rețelele de socializare.

Doamna Carmen de la Mireasa, de nerecunoscut înainte de transformare

Mai mult, pe contul său de TikTok, aceasta obișnuiește să publice videoclipuri cu rețetele sale preferate, dar și imagini din arhiva personală. Recent, doamna Carmen a atras atenția urmăritorilor cu un colaj format din două fotografii, în care le-a oferit acestora o perspectivă asupra felului în care arăta înainte de transformarea prin care a trecut.

În prima fotografie, doamna Carmen apare într-un cadru relaxat, în timp ce în cea de-a doua imagine se fotografiază în oglindă, într-o cameră. Pe fotografia respectivă a adăugat mesajul „minus 50 kg”, sugerând că a reușit să slăbească nu mai puțin de 50 de kilograme.

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Diferența dintre cele două imagini a atras atenția celor care îi urmăresc activitatea online. În secțiunea de comentarii, internauții au felicitat-o pentru reușită și au reacționat la schimbarea vizibilă dintre fotografii.

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Imagini rare din arhiva personală

Transformarea doamnei Carmen a devenit astfel un alt subiect de interes pentru cei care urmăresc emisiunea Mireasa. După ediția din 19 noiembrie 2026, în care aceasta a vorbit despre planurile sale pentru rețelele sociale, fanii au descoperit și contul său de TikTok, unde pot vedea mai multe dintre postările sale.

De altfel, doamna Carmen a anunțat că nu intenționează să renunțe la activitatea online după plecarea din emisiune. Dimpotrivă, are planuri să publice pe mai multe platforme, printre care Facebook, Instagram și TikTok. Aceasta a dezvăluit inclusiv că vrea să scrie despre personajele pe care le-a întâlnit în casa Mireasa, folosind nume fictive și porecle sugestive.

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Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.