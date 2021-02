Finala Mireasa 2020 sezon 2. Foștii concurenți, secrete din afara casei. De ce s-au despărțit Denisa și Cătălin

Se pare că tinerii nu au petrecut timp împreună după ieșirea din competiția Mireasa, lucru care le-a afectat relația.

Ba mai mult, Denisa îl acuză pe Cătălin de faptul că a reluat legătura cu Nicole, fapt pe care băiatul l-a recunoscut.

”I-am spus e job-ul tău, înțeleg, dar măcar o pauză să iei să-mi trimiți un mesaj, să-mi spui să ne vedem. Eu o căutam cu mesaje și telefoane la care nu răspundea. Am înțeles că a mai vorbit cu fostul. Am vorbit cu Nicole, dar am recunoscut.

