Finala Mireasa sezon 5. Familiile, alături de Perneș și Sabrina. Marele absent a fost tatăl fetei

În Marea Finală Mireasa, Sabrina și Perneș i-au avut alături pe cei dragi. Din partea fetei au venit mama Maria și mătușa Petrina, iar din partea lui Perneș au participat doamna Valeria, tatăl Dan și sora Andrada.

Aceștia au fost prezenți în casa Mireasa, cu doar câteva zile în urmă. Cu toții și-au exprimat dorința ca în Marea Finală să existe o căsătorie.

Tinerii i-au ascultat atenți și Sabrina chiar părea să ia în calcul această variantă. Totuși, chiar înainte de ”campania electorală” a cuplurilor, ea a făcut un pas în spate și a zis că își dorește să mai aștepte. L-a asigurat pe Perneș că îl iubește mult și că se vor cununa afară.

Tatăl Sabrinei nu a fost prezent în Finala Mireasa sezon 5.

Finala Mireasa sezon 5. Ce declarații au făcut familiile Sabrinei și lui Perneș

Sabrina și Perneș de la Mireasa sezon 5 au urmărit imagini cu parcursul lor competițional.„Despărțirea a fost cel mai greu moment”, a spus Perneș înainte să se difuzele materialul.

Cei doi au privit atenți evenimentele prin care au trecut. În ultima săptămână, au avut un fantasy date în natură, în Delta Dunării, doar ei doi și echipe de filmare.

”A fost greu. Cel mmai frumos moment a fost cererea în căsătorie.”, a zis Perneș. Sabrina a susținut că momentul în care s-au împăcat a fost cel mai frumos din competiție.

Mama lui Perneș: ”Noi am avut multe emoții. Sperăm că fie fericiți, să fie bine. Nu știu ce să zic, și acum am emoții pentru ei.” Mama Sabrinei: ”Am plâns când am văzut-o. Toate momentele frumoase sau mai puțin frumoase, tot ce au simțit în casă am simțit și eu afară.”

Sabrina a subliniat faptul că au existat mai multe momente frumoase decât urâte între ea și Perneș. Nu a vrut să zică, de asemenea, dacă va spune ”DA” în fața ofițerului de stare civilă. Perneș e convins că el va răspunde afirmativ.

”Nu am emoții pentru ce o să se întâmple. Că se întâmplă în casă sau afară, e aceeași emoție”, a mai adăugat mama fetei legat de faptul că nimeni nu știe dacă Sabrina sau Perneș se vor cununa.

