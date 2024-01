Ioana și Marius de la Mireasa au sărbătorit 3 luni de relație. Ce surpriză i-a făcut el și ce declarație de dragoste au scris ei

Ioana și Marius au sărbătorit trei luni de relație într-un mare fel. Iată ce a apărut pe rețelele de socializare.

Marius Velcescu de la Mireasa a surprins-o într-un mare fel pe Ioana care s-a emoționat total și a publicat pe Instagram mai multe clipuri si imagini din locul unde acesta i-a făcut cadoul.

Marius i-a pregătit Ioanei de la Mireasa un tort special, iar apartamentul unde ei locuiesc a fost umplut de baloane, lumânări și petale de trandafiri, iar ea la rândul ei, l-a surprins cu o declarație de dragoste incredibil de emoționantă.

Marius și Ioana, protagoniștii unei povești de dragoste care a început acum trei luni, au ales să sărbătorească această etapă importantă într-un mod memorabil și plin de aminitir.

Cu un tort delicios de ciocolată și o atenție deosebită la detalii, Marius a creat un cadru perfect pentru a marca aceste trei luni de relație. Apartamentul lor a fost transformat într-un colț de vis, decorat cu baloane colorate, lumânări strălucitoare și petale de trandafiri delicate. Fiecare element a fost gândit cu grijă pentru a reflecta frumusețea și tandrețea relației lor în continuă dezvoltare.

Ioana a surprins pe toată lumea prin postarea unor imagini și clipuri inedite pe Instagram, împărtășind bucuria și fericirea care au umplut această perioadă de trei luni. Mesajul ei emoționant a fost ca o declarație de dragoste înflăcărată, cuvinte care au transmis profunzimea sentimentelor ei pentru Marius.

„3 LUNI DE RELAȚIE! Dragul meu soț, te iubesc pentru că ești bun, pentru că mă iubești și pentru tot ceea ce faci pentru mine. Serios, unii vor spune că exagerez, însă pentru mine ești perfect! Nu știai asta, dar m-am rugat la Dumnezeu pentru un om cu inimă de aur și apoi te-am întâlnit pe tine. Dar nu ești bun doar cu mine, și pentru asta te îndrăgesc și mai tare.Cineva spunea ca nu poti masura adevarata bunatate decat din relatia cu oamenii de pe urma carora nu ai nimic de castigat .

Te iubesc pentru ca ma faci sa rad, ai un simt al umorului grozav, dar ce imi place si mai tare este ca nu esti niciodata sarcastic sau crud. Te iubesc pentru cum ma faci sa ma simt , pentru ca ma topesc cand ma privesti si pentru ca mai am putin si lesin atunci cand imi zambesti 😂❤️❤️, pentru ca ma mangai pe par si ma saruti pe frunte , pentru ca adorm in bratele tale si ma trezesc in acelasi loc. Iti iubesc mainile, iti iubesc firea , iti iubesc ochii , iti iubesc chiar si acele parti din tine pe care nu le plac , daca intelegi ce vreau sa spun 😂❤️‍🔥. Esti sufletul meu pereche si sensul vietii mele . Cu dragoste infinita , EU!”, a scris Ioana pe Instagram.

