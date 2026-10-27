O nouă concurentă intră astăzi în casa Mireasa! Andreea Frățilă a dezvăluit de unde vine tânăra. Nu e din România

O nouă concurentă intră astăzi în casa Mireasa! Andreea Frățilă a făcut anunțul la „Mireasa – Direct din culise” și a dezvăluit că tânăra nu vine din România.

Surpriză pentru concurenții de la Mireasa! O nouă tânără urmează să intre astăzi în casa emisiunii, iar Andreea Frățilă a oferit primele detalii despre ea, în cadrul emisiunii „Mireasa – Direct din culise”, difuzată la Antena Stars.

Noua concurentă nu este din România, ci vine din Odesa, Ucraina. Rămâne de văzut cum va fi primită de ceilalți participanți și dacă își va găsi persoana potrivită în cadrul show-ului matrimonial.

Cine este noua concurentă de la Mireasa

Anunțul a fost făcut de Andreea Frățilă în cadrul emisiunii „Mireasa – Direct din culise”, difuzată la Antena Stars. Prezentatoarea TV le-a oferit câteva informații băieților singuri despre tânăra care urmează să li se alăture. Potrivit ei, noua concurentă nu este din România, ci din Ucraina, mai exact din orașul Odesa.

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„Doamnelor și domnilor, fata ce va păși astăzi în casa Mireasa este din Odessa, Ucraina”, a anunțat Andreea Frățilă.

Andreea Frățilă le-a dezvăluit băieților și câteva detalii despre noua participantă. Tânăra are 26 de ani, este înaltă și este născută în zodia Vărsător. Pe lângă aceste informații, prezentatoarea a vorbit și despre studiile și experiența sa profesională.

Potrivit acesteia, concurenta a absolvit studii economice și are și un master. În plus, înainte de a ajunge în emisiune, ar fi lucrat ca manager de vânzări într-o companie importantă.

„E înaltă, e zodia Vărsător, are 26 de ani”, a mai spus Andreea Frățilă.

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Prezentatoarea a continuat cu detalii despre pregătirea tinerei și activitatea sa profesională, subliniind că aceasta are studii superioare și experiență în domeniul vânzărilor.

„Are studii economice și are și un master, este și fată inteligentă. Ea era, din câte știu, manager de vânzări într-o companie foarte importantă”, a declarat Andreea Frățilă.

Noua concurentă de la Mireasa vine pentru unul dintre băieți?

După ce a aflat câteva informații despre tânără, Belu a vrut să știe dacă aceasta vine în emisiune cu gândul la un anumit concurent.

Andreea Frățilă a explicat însă că, din informațiile pe care le are, noua concurentă nu vine pentru cineva anume.

„Din câte știu eu, nu vine pentru cineva anume. Vine cu inima deschisă să cunoască băieții”, a mai spus Andreea Frățilă.

Rămâne de văzut cum va fi primită tânăra din Odesa de către băieții singuri.

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