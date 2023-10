Mesajul postat de Deea pe internet, după ce a fost eliminată de la Mireasa. Ce a scris fosta concurentă

După ce a fost eliminată din casa Mireasa, Deea a postat un mesaj pe contul său de Instagram. Iată ce a avut de spus.

Dezamăgită că părăsește casa Mireasa, Deea a plâns după Gala de vineri, 13 octombrie 2023. Aceasta a susținut la Mireasa Capriciile Iubirii că i se pare nedrept faptul că părăsește competiția pentru că nu a avut suficient timp să ajungă la sufletul publicului.

Mesajul postat de Deea pe internet, după ce a fost eliminată de la Mireasa

În Gala de vineri, mamele au făcut nominalizări. Ele au numit-o pe Daria, cea care tocmai ieșise dintr-o cursă de eliminare.

Doar doamna Crina a votat-o pe Deea. Însă mama săptămânii a fost cea care a dat numele persoanei eliminare și publicul a acordat acest titlu doamnei Maria.

Daria a avut imunitate din partea publicului, astfel că Deea a părăsit competiția, fiind clasată pe ultimul loc. Reamintim că ea a avut imunitate Gala trecută pentru că a fost cea mai nouă concurentă.

Nu este un secret faptul că puțini sunt concurenții care își doresc să încheie experiența Mireasa. Competiția matrimonială de la Antena 1 aduce momente unice în viață, astfel că cei care se înscriu își doresc să fie finaliști. Este cazul Dariei, la fel cum și Deea și-a dorit mult să mai rămână.

Foarte supărată pentru că nu și-a atins scopul în casa Mireasa sezonul 8, fetei i s-a părut nedrept că a fost eliminată. A spus-o la Capriciile Iubirii, cât și pe internet.

”În continuare îmi voi susține ideea ca a fost o nedreptate ceea ce s-a întâmplat, eu, cum de altfel și alți concurenți au avut șansa de a rămâne in emisiune, consider ca ar fi trebuit sa intru in cursa de eliminare, nicidecum eliminare directa, pentru ca era clar ca publicul nu își poate da seama de cine sunt intr-o săptămâna.

Consider ca nu am avut șansa si timpul a fost prea scurt pentru a ma apropia de cineva, susțin faptul ca tot ceea ce am făcut a fost real si nu am vrut nicidecum sa fac ceva doar de dragul camerelor, am vrut sa las ca totul sa fie natural si asa a si fost. Va mulțumesc tuturor pentru gândurile bune, Dumnezeu sa va dea sănătate si înțelepciune ! Cu drag Deea, fosta concurenta in cadrul emisiunii Mireasa ! ❤️”, a scris Deea pe Instagram.

