Nora de la Mireasa, mesaj îngrijorător în mediul online, după ce a dispărut o lungă perioadă de timp. Ce i-a anunțat pe fani

După o perioadă în care aceasta a dispărut complet din mediul online, existând chiar zvonuri că ar fi decedată, Nora a revenit recent cu un videoclip emoționant pentru a-și informa fanii cu privire la motivele absenței sale.

Fanii Norei de la Mireasa au devenit foarte preocupați de tăcerea misterioasă a ei. Mult timp, rețelele de socializare au fost lipsite de postările fostei concurente de la Mireasa, iar acest lucru a generat o mulțime de speculații.

Cu toate acestea, Nora a decis să-și facă apariția din nou în mediul online și să împărtășească adevărul din spatele absenței sale.

În videoclipul emoționant, Nora a împărtășit faptul că a avut de luptat cu probleme personale dificile, care au necesitat o perioadă de retragere și reflecție. Aceasta a negat cu fermitate zvonurile care au circulat despre moartea sa, asigurându-și fanii că este în viață și se recuperează treptat. Nu se știe dacă este vorba despre probleme medicale sau emoționale.

Iată ce a declarat acasta:

„Bună dragilor, fac acest clip repede. Știu că o să vă pară wow...a apărut Nora. Da, a apărut! Vreau să vorbesc repede să am timp în 60 de secunde. Sunt bine, am trecut printr-o perioadă foarte grea, încă trec. Mulțumesc frumos pentru mesajele frumoase pe care mi le dați în fiecare zi. Mulțumsc că încă sunteți alături de mine chiar și după decizia mea să mă rup de tot ce înseamnă social media. Vă iubesc, vă mulțumesc. Nu știu când o să simt să fac un live să vorbesc cu voi, am să fac. Am o durere pe suflet, vă rog eu grupurile astea hateri, nu mai postați clipuri că am murit, că nu am murit. Sunt aici, încă trăiesc și încă o să vă mai mănânc zilele. Vă pup și vă iubesc!”, a fost mesajul pe care Nora l-a transmis în mediul online.

Fanii au fost ușurați să afle că Nora este bine și că motivele absenței sale sunt legate de probleme personale cu care se confruntă. Cu toate acestea, ea a subliniat că va mai sta o perioadă departe de rețelele sociale pentru a-și acorda timpul și spațiul necesar pentru a-și reveni complet. Este important de menționat că această decizie nu ar trebui să îi îngrijoreze pe fanii săi, ci, dimpotrivă, să arate că are grijă de propria bunăstare.

Fanii Norei au dovedit că o susțin necondiționat și îi doresc toată fericirea și sănătatea în lupta sa personală. Cu sprijinul fanilor și dorința de a-și recăpăta echilibrul, Nora va continua să ne încânte cu prezența sa și cu momentele amuzante din viața ei pe rețelele de socializare în viitor.