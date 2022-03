Mireasa 2020, sezon 2. Amalia și Radu au fost surprinși într-o ipostază romantică, după ce și-au asumat total relația de iubire

După o căsătorie încheiată, Radu și-a găsit liniștea în brațele Amaliei, fosta concurentă de la Mireasa, sezonul 4. Mădălina și Radu s-au despărțit, în urmă cu câteva luni, după ce în august se cununaseră religios. Cei doi nu au vrut să dezvăluie motivele care au dus la separare.

Tânărul și-a asumat acum relația cu Amalia. Cei doi sunt foarte activi pe rețelele de socializare și împărtășesc cu fanii lor imagini din intimitatea cuplului. Tinerii s-au pozat unul lângă altul și au lăsat ca imaginea să vorbească de la sine, fără a mai adăuga ei ceva în plus.

Amalia și Radu, o nouă ipostază tandră după ce au anunțat că fomează oficial un cuplu

Anunțul că cei doi formează un cuplu aluat prin surprindere pe toată lumea. Ei au postat pe Instagram o imagine în care se țin de mână și zâmbesc cu foc. La descriere, ambii au pus câte o declarație de dragoste, semn că sunt un cuplu.

Desigur, imaginile nu au întârziat să apară nici mai târziu. Cei doi au publicat de curând o fotografie într-o ipostază romantică, făcând deliciul fanilor.

Ce anunța Mădălina de la sezonul 2 despre căsătoria cu Radu Bobelică

În urmă cu câteva săptămâni, Mădălina anunța că mariajul ei cu Radu a ajuns la final. Confirmarea venea după ce soțul ei posta un mesaj asemănător pe un grup al fanilor Mireasa.

”Așa cum a spus și Radu, căsnicia noastră a luat sfârșit, între noi lucrurile nu mai mergeau deloc și nu ne mai înțelegeam. Greșeala mea cea mai mare a fost că am pus de prea multe ori virgulă când trebuia să pun punct.

Se întâmplau lucruri în căsnicia noastră care nu erau deloc în regulă și eu am trecut de foarte multe ori peste crezând că este doar o perioadă dificilă și că vom depăși aceste greutăți, încercând să mă mint că este normal să faci sacrificii, pentru că îmi doream o familie unită și fericită.

De asta am făcut și cununia religioasă, unde a fost prezentă toată familia mea. Am preferat să mă retrag și să nu spun nimic până acum pentru că am respect față de Radu și față de ceea ce a fost între noi. Nu îmi doresc să vorbesc urât despre el și să expun aici toate problemele noastre, nu o să fac asta niciodată.

Nimeni și nimic nu mă poate ține cu forța într-o căsnicie, nu o să cedez la niciun șantaj emoționat, psihic și la nicio amenințare din partea nimănui.”, a scris Mădălina pe contul său de Facebook.

Ea a mai adăugat că viața ei este distrusă în acest moment.

”Acum viața mea este distrusă și nu sunt deloc bine, am nevoie doar de liniște și să mă axez doar pe familia mea, muncă și credință. Motivul despărțirii noastre este strict legat de noi doi, nu are legătură nimeni din exterior”, a mai adăugat ea.