Mireasa 2020, sezon 2. Bianca a început să plângă în emisia live: ”Puteam să fac mai mult, dar n-am făcut-o”

După difuzarea materialului, Bianca a mărturisit că are câteva regrete legate de relația cu părinții.

”Mă pedepsesc mai mult pentru timpul pe care nu l-am petrecut cu ea (n.r. mama sa). Aș fi putut face mai mult, dar nu am făcut-o. Cu siguranță am fost egoistă. În imaginația mea aveam impresia că o să fie pentru totdeauna, că o să am timp să trăiesc alături de ei, să stau mai mult cu ei.

Cu mama nu a fost nici măcar o îmbrățișare, să pot să o îmbrățișez, să-i spun că o iubesc. Cu tata la fel... era pe patul de moarte și nu puteam să spun nimic. Măcar atunci puteam să fac mai mult, dar nu am făcut-o. Sunt alegeri greșite pe care le facem.”, a povestit Bianca.

După moartea părinților ei, a mai explicat Bianca, renunțase la ideea de a-și întemeia o familie: ”Știam că e visul lor, iar ei nefiind aici... am zis, ce rost mai are?! De asta cred că am devenit așa rece. Sunt o persoană foarte rece.