Mireasa 2020, sezon 2. Claudia Shik, pregătită să se cunune cu noul iubit. Florin este fostul iubit al Roxanei Prințesa Ardealului

Claudia de la Mireasa sezon 2 a făcut declarații despre noua sa relația, cu omul pe care-l consideră ”bărbatul vieții mele”.

Claudia de la Mireasa sezon 2 se pregătește de nuntă

În imagini prezentate în interviul de la Antena Stars, Claudia apare fericită în brațele iubitului.

Ea a povestit cum a început relația de dragoste cu Florin, bărbatul pe care îl știe de 11 ani.

”Sunt prieteni, ne știm, să spun așa, de 11 ani. Am început să colaborăm în 2019, în decembrie, prin trupa mea. După care am avut o relație de prietenie. Eu am intrat apoi în casa Mireasa. După ce am ieșit din casa Mireasa, la fel, aveam două proiecte. Venise pandemia și a trebuit să întrerupem, am mers mai departe în anul când am ieșit de la Mireasa.

Pentru mine, era un bărbat interzic. Aveam un concept, nu am vrut să am o relație cu cineva care are o obligație. Am stat mai bine și m-am gândit, am văzut cât de multe lucruri avem noi în comun, am văzut cât de mult ne placem și cât de mult mă acceptă. Nu știu cum să spun, e parcă prea perfect totul.”, a zis Claudia de la Mireasa sezon 2.

Florin este fostul soț al Roxanei Prințesa Ardealului, de care s-a despărțit la scurt timp după ce artista a adus pe lume copilul lor. ”Eu o cunosc și pe Roxana. Noi avem, pur și simplu, relația noastră.

Nu m-am băgat în relația lor, noi am fost prieteni și ne-am văzut strict de colaborare. În momentul în care ei s-au detașat și el era tot mai atras de mine, îmi arată și-mi dovedește și mai mult dragostea lui, mi-am dat seama că pot să îl accept ca bărbatul vieții mele.

Dacă ar fi o problemă de sănătate, cred că aș fi prima care ar sări pentru copil. Iubesc copilul ăla, ne dorim și noi un copil.”, a afirmat Claudia.