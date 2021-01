Mireasa 2020, sezon 2. Ermina, acuzată că s-a comportat urât cu Claudia de Revelion. Ce s-a întâmplat, de fapt, în casă

La scurt timp, fiindcă bruneta Claudia nu dădea semne că va susține informațiile, Simona Gherghe a menționat-o pe doamna Ermina.

”Oamenii reclamă că doamna Ermina s-ar fi purtat urât cu tine în noaptea de Revelion.”, a replicat ea.

Deși inițial a spus că nu-și amintește vreo astfel de clipă, Claudia a dat de înțeles că mătușa lui Ionuț nu i-ar fi pregătit un loc la masa de Anul Nou.

”Aici nu știu ce să zic. Dacă a fost în prima parte sau așa, probabil. Dar eu am trecut cu vederea, am încercat să las lumea, să fie în regulă. A fost o fază cu masa, care unde să stea când a fost invitația la masă, după care am întrebat: Unde să stau și eu?! pentru că îi pusese pe toți, eu având mâncare separat. Am întrebat unde mâncăm noi, cei care avem un alt fel de mâncare. Masa era pusă pentru toți cei care mănâncă carne. Într-un final, mi-a făcut loc la masă, am apreciat lucrul acesta. M-a pus acolo în față. Au mai fost câteva faze, nu pot să spun că mi le aduc aminte. Încerc să nu le pun prea mult la suflet. Mai era o fază cu cameră, că am făcut prea multe poze. Asta a fost și înainte. Eu deja m-am obișnuit.”, a susținut Claudia.

Mătușa lui Ionuț a negat acest lucru și a început să plângă. Asta a făcut-o pe Claudia să-și reformuleze afirmația: ”Am zis că în primă fază m-am simțit, dar v-am spus. Nu am spus de la bun început ce se întâmplă?! Mi-ați făcut loc, dar probabil s-a sesizat lucrul acesta cum că...”