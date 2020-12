Mireasa 2020, sezon 2. Mihai a primit o nouă scrisoare de la Ștefania. Ce i-a răspuns băiatul

Întrebat scria în ea, Mihai a spus: ”Să am zile frumoase aici, în continuare. A fost mai rece, mai fermă, mai directă. Vreau să cred că și mai sinceră. S-a încheiat, am stabilit. Tocmai asta mă și nemulțumea, din prima scrisoare înțelesesem că nu s-ar fi încheiat. Plus că am primit și bilete de la susținători, care se semnau fals. Eu știu fiecare susținător în ce mod vorbește, ce cuvinte folosea la adresa noastră și acum am primit cu semnătură falsă, de la alți susținători care mă îndeamnă să o aștept că ea mă așteaptă afară.”.

În plus, concurentul a menționat faptul că nu ”se ia după cuvinte scrise pe foaie” și că este deschis în ceea ce o privește pe Bianca.

Ștefania i-a trimis prima scrisoare lui Mihai la câteva zile după eliminare

Nici nu a părăsit bine casa Mireasa că Ștefania a simțit nevoia să îi scrie lui Mihai.