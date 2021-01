Mireasa 2020, sezon 2. Un nou concurent, Adelin, va intra în competiție alături de mama sa, Bănuța

În vreme ce Ciprian este convins că vrea să o cunoască pe Bianca, și ea recent intrată în show-ul matrimonial, Alexandru numea trei fete pe care le găsea atrăgătoare: Claudia, Ștefania și Cătălina.

Pe ultima nu a mai avut oportunitatea de a o cunoaște, iar Ștefania era implicată într-o relație cu Mihai. Cu toate acestea, Alexandru s-a orientat către Bianca, cea pe care mama sa o plăcea.

Care sunt ultimele fete intrate în casa Mireasa

Ultimele concurente care au intrat în show-ul matrimonial sunt: Andreea, Alexandra și Carina. Cele trei fete s-au înscris la Mireasa pentru a își întâlni pe cineva cu care să-și întemeieze o familie.

Andreea are 2 locuri de muncă și locuiește singură de doi ani. Ea s-a înscris la emisiune pentru Alexandru, cel de care a fost îndrăgostită în copilărie.

Alexandra are 23 de ani și mărturisea că îl place pe Mihai: ”Scopul meu este să-mi găsesc sufletul pereche. Am încercat până acum, dar nu a mers. Consider că este o vârstă potrivită pentru căsătorie.”

Carina lucrează în domeniul medical, ca asistentă stomatolog, însă are și un job ca supervisor în industria hotelieră. De asemenea, în prezent, tânăra studiază managementul.

”Când a trebuit să ne mutăm din Spania în România. Nu știam să vorbesc bine română, nu puteam să mă împrietenesc. Nu înțelegeam mentalitatea oamenilor. Mi se păreau prea maturi copiii de-o vârstă cu mine. Mi se păreau mature și fetele. România înseamnă mai mult ca Spania. Londra e o țară foarte grea, nu ai viață socială. Sper să găsesc un băiat cu care să mă înțeleg, care să știe ce vrea de la viață. Numai ghinioane am avut.”, a spus ea, întrebată fiind când a fost cel mai greu moment din viața sa.