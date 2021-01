Mireasa 2020, sezon 2. Andreea are o poveste de viață impresionantă. A trăit cu un tată abuziv și fără să știe ce înseamnă ”acasă”

Dar un atac ce se putea termina cu o tragedie a schimbat lucrurile. Părintele Andreei a fost nevoit să se întoarcă în România după ce un bărbat necunoscut a atacat-o pe fiica sa.

Citește și: Ce vești a primit Ștefan de la mama sa, doamna Viorica. Băiatul a început să plângă imediat ce a auzit

”A vrut să dea cu mașina peste mine, s-a dat jos, m-a împins și am dat cu partea dreaptă a capului de asfalt. A deschis portbagajul, a scos un topor. Am ajuns la spital, iar mama a fost nevoită să vină. Era un bărbat în vârstă de 30 de ani. El a spus că m-a confundat cu o fostă prietenă de a lui. Am stat internată câteva zile în spital, am avut un proces foarte lung. Nu se prezenta și am terminat, el oricum a ieșit aproape nevinovat”, a mai povestit ea.

Întrebată de relația cu tatăl ei, Andreea a afirmat: ”Pe tata nu l-am mai văzut de mult timp, sunt mulți ani. M-a iubit, mă iubește, am fost copilul preferat. Știu că mă iubește, dar este degeaba. Pentru copilărie aș putea să-l iert, nu aș putea pentru ce i-a făcut mamei mele”.