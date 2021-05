Mireasa 2021, sezon 3. Alexandra, sora lui Alin, ironii la adresa insistenței Adelinei de a discuta la hotel cu Alin

Separarea a venit după ce Alin ar fi primit scrisori din afara casei în care i se spunea că Adelina nu și-a recunoscut în totalitate trecutul. Acestora li s-a adăugat și îndârjirea familiei lui Alin care nu vor să o accepte pe fată.

De când s-au despărțit, Adelina a încercat, în mai multe rânduri, să vorbească cu Alin, însă băiatul pare de neînduplecat. Mai mult, el a declarat că nu-și dorește să împartă premiul câștigat la concursul de Paște, respectiv o noapte la hotel, cu fosta iubită.

Aceasta a insistat să meargă la hotel ca să stea de vorbă și să clarifice anumite aspecte pe care nu le poate aborda în casa Mireasa. Alin a refuzat, motivând că nu vrea să se interpreteze lucrurile.

În ziua de Paște, și mama Adelinei a îndemnat-o pe fată să nu meargă la hotel cu Alin, însă în emisiunea de luni, 3 mai, concurenta a susținut că își dorește în continuare să-l însoțească pe tânăr.

Alexandra, sora lui Alin, ironii la adresa Adelinei

Este cunoscut faptul că Alexandra, sora lui Alin, nu era de acord cu relația acestuia cu Adelina. De altfel, ea a criticat-o de mai multe ori pe fată în cadrul emisiunii ”Mireasa: Urzeala Soacrelor” de la Antena Stars.

În live-ul din prima zi de Paște, Alexandra a comentat decizia Adelinei de a merge la hotel cu Alin, iar Gabriela Cristea a rugat-o să fie atentă la limbaj.

”Nu are ce să îi spună. I-am spus eu tot și știe. Ea nu are pic de demnitate, de rușine. Se roagă de un bărbat să meargă cu el la hotel și el, e normal, e bărbat și a acceptat. Bravo lui (a aplaudat). Să se ducă să-și facă treaba, bravo lui. Nu am ce să am grijă la limbaj. Poate să stea de vorbă, să facă ce vrea.”, a spus Alexandra.