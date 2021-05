Mireasa 2021, sezon 3. Cine ar fi trebuit să fie eliminați, dar au fost salvați. Răsturnare de situație, totul a fost un test

Noua ediție a emisiunii Mireasa a adus surprize pentru toți cei din casă. Concurenții au dat diferite motive pentru voturile lor din această săptămână, unii mai reticenți, alții mai convinși.

În gala Mireasa din 15 mai 2021, concurenții și-au exprimat voturile despre ce băieți și ce fete trebuie să părăsească emisiunea, dar votul publicului și-a spus cuvântul, iar rezultatul a fost o surpriză pentru toți.

Cine ar fi trebuit să fie eliminați din sezonul 3 Mireasa, dar au fost salvați. De ce nu a plecat nimeni în Gala de sâmbătă

Concurenții au nominalizat fete și băieți, dar nu a plecat nimeni acasă, în gală de sâmbătă. Ce s-a întâmplat, de fapt?

Conform clasamentului total pe care concurenții l-au primit pentru prima dată în acest sezon, Radu se poziționa pe ultimul loc, însă avea imunitate. Posibilitatea eliminării s-a dus către Alin care se afla pe locul șase. Simona Gherghe l-a anunțat că el este cel care trebuie să părăsească casa Mireasa în urma voturilor primite de la public, dar și a nominalizărilor de la concurenți. Când Adelina a auzit că iubitul ei trebuie să părăsească emisiunea nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

Ionuț a primit opt nominalizări de la concurenți, însă a fost votat Băiatul Săptămânii, fapt care l-a salvat de la eliminare. Astfel, Alin a devenit cel care avea cele mai multe nominalizări de la concurenții din casă și se clasa pe ultimul loc în voturile telespectatorilor.

Alin a spus că se aștepta la o eliminare: "Accept asta, m-am gândit și am fost împăcat întodeauna cu gândul ăsta. Am știut că cu greu mă mai susține lumea. M-am bucurat de experiența asta și am avut foarte multe de învățat", a spus Alin.

Conform clasamentului total, Adelina s-a poziționat pe ultimul loc în voturile telespectatorilor ceea ce a făcut-o să creadă că ea ar fi trebuit să părăsească casa Mireasa, lucru care i-a readus zâmbetul pe buze la gândul că va fi afară alături de iubitul său.

"Cel puțin plecăm împreună", a spus Alin.

Însă situația s-a răsturnat și asta pentru că Alina avea cele mai multe nominalizări din partea concurenților din casa Mireasa și nici nu era protejată, ceea ce înseamnă că ea ar fi trebuit să părăsească emisiunea.

Adelina a izbucnit din nou în lacrimi la gândul că va rămâne în emisiune fără iubit.

De ce nu au fost eliminări în gala din 15 mai 2021

Nimeni nu a fost eliminat din casa Mireasa și Simona Gherghe a explicat de ce: "Știți ce ne interesează în emisiunea asta? Dincolo de competiție, dincolo de conflictele dintre ei, să vedem cât mai multe cupluri în fața altarului, nu întâmplător se numește Mireasa. O relație poate fi pusă la încercare de o mie de ori până să ajungă în fața altarului sau, în cazul nostru, în fața ofițerului de stare civilă. Din acest moment puteți considera că am intrat în cea de-a doua mare parte a emisiunii în care vreau să vă concentrați pe iubire, pe relații, să vă gândiți serios la căsătorie, că despre asta este vorba. Nu o să plece nimeni pentru că, repet, fost un avertisment și un sondaj, ca să vedeți cum vă priviți unii pe ceilalțiși de acum vă rog să luați cât se poate de în serios iubirea și căsătoria", a încheiat prezentatoarea TV.

Concurenților li s-a mai dat o șansă pentru a se cunoaște și a-și repara greșelile.