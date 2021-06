Mireasa 2021, sezon 3. Conflict între Adelina și Cosmina. Iubita lui Alin e geloasă

La scurt timp, Cosmina și Alin au mers să stea de vorbă în grădină, iar Adelina s-a alăturat.

”Dacă nu e o discuție privată, pot să stau și eu. M-ați făcut să mă simt ca un rahat, când ați zis la masă că am tulburat liniștea. Vă imaginați că mă simt prost? Vă imaginați cum mă simt eu?”, le-a zis Adelina.

De cealaltă parte, Cosmina a afirmat că Alin nu se simte bine după intrarea iubitei sale.

”E trist, e supărat de când ai venit tu.”, a remarcat ea.

După ce doamna Daniela s-a jucat cu tortul primit de cei doi, punându-le frișcă pe față, Adelina a izbucnit.

”Chiar mă iei la mișto, chiar mă deranjează. Te uiți urât. M-a deranjat gestul de la masă. Ai multe momente când mă pui în momente proaste. Sunt în plus, practic. Găseai un mod în care puteai să-mi iei apărarea. De ce nu am putut lua parte la discuția cu Cosmina? Mai am 8 zile de stat în casă. Te poți spăla pe cap cu Cosmina. Nu e doar o prietenie. Din partea ei e mai mult de atât.”, i-a zis lui Alin.

De cealaltă parte, Cosmina le spunea celor din casă că Adelina se milogește pentru iubire și că nu vrea să mai audă despre acest subiect.

Pentru că nu s-au putut bucura de date-ul lor, Cosmina și Alin au primit ocazia să iasă în oraș. Aceștia nu au refuzat și nici Adelina nu s-a împotrivit, dar a susținut că nu i se pare normal.

Cosmina, de partea doamnei Daniela

Doamna Daniela pare că și-a găsit un aliat în conflictul cu Adelina, pe Cosmina.

”Nu mă încântă intrarea persoanei respective. Privirea e falsă, răutăcioasă. Degeaba vorbele sunt dulci. Geloasă din cap până în picioare. Eu mă pot băga că pot să fiu și... Dacă vă spun din buc o chestie. Se mânca, m-am pus și eu la masă, îi spunea: nu vrei să-ți scot osul? Nu-mi place.”, a zis Cosmina în living, într-o discuție cu mamele.

”Tot ca să-l cumpere. Așa îl iubește, mă, ea, când îi scoate osul de la carne. Încearcă să-l cumpere. Nici frumoasă nu ești.”, a spus și Daniela.

După difuzarea materialului, Cosmina și-a cerut scuze.

”Îmi cer scuze acasă, nu așa am fost educată. Am avut senzația că erau răutăți din partea ei fără să le vorbească.”, a spus ea după difuzarea materialului.

