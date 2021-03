Mireasa 2021, sezon 3. Cosmin, fostul iubit al Andreei a venit la Urzeala Soacrelor. Ce a spus despre concurentă

Băiatul dorește să-și susțină fosta iubită în cadrul competiției matrimoniale Mireasa sezon 3. Cu acest prilej, a făcut câteva mărturisiri despre relația lor.

”Numele meu e Cosmin. Sunt fostul iubit al Andreei, am cunoscut-o prin intermediul unei rețele de socializare. Ne știm de doi ani jumătate, o perioadă cu pauze, undeva la 2-3 luni, a fost ceva foarte scurt, dar foarte intens.

Motivul despărțirii sau motivul dezamăgirii, pe care i-am creat-o la un moment dat, a fost o mică minciunică, pe care i-am spus-o la momentul respectiv. De acolo, cred că mi-a purtat pică până mai de curând.

Pentru că avem un trecut foarte interesant împreună și mi-am dat seama că merită și are nevoie de susținerea mea. La cum o știu cred că va fi destul de capabilă să-și găsească un iubit pe măsură și să câștige cu el Marea Finală. După ce am aprofundat puțin și am văzut fiecare caracter al băieților respectivi, cred că Ionuț ar fi cel mai potrivit.

E destul de precaută, nu ar vrea să fie dezamăgită. De asta cred că va fi nevoită să aibă puțin timp pentru a-și cunoaște pretendentul.”, a zis Cosmin la Antena Stars.

Tânărul a mai afirmat că Andreea este foarte sensibilă: ”Trebuie să recunosc, are o sensibilitate care nu se vede pe ecran, la televizor. Asta o face cu mult mai deosebită”.

Marian și Andreea întâmpină probleme

Marian și Andreea au fost la un pas să renunțe la perioada de cunoaștere pe care au început-o. Băiatul a fost cel care a inițiat discuția, iar concurenta nu a primit bine veștile.

”Sunt supărat pe mine, nu pe tine. Am încercat săptămâna asta să văd cum sunt cu tine, cum vorbesc. Ești o fată mișto și îmi place cu tine, am observat că ne înțelegem bine și așa. Dar nu știu dacă aș putea să fiu mai mult de atât cu tine.”, i-a spus Marian.

”De unde îți vin astea? Crezi că te oblig eu? Nu ne grăbim nicăieri, eu nu mă grăbesc”, a replicat Andreea.

Fata a încercat să-l convingă pe Marian că nu are de gând să-l preseze și că vrea să se cunoască bine înainte de a face pasul spre o relație.

Andreea chiar a lăcrimat, iar băiatul s-a simțit vinovat. A încercat să obțină câteva sfaturi de la Blaze și Valentin, însă concluzia a luat-o singur.

Marian a regretat decizia luată și a hotărât să-și acorde o șansă cu Andreea.