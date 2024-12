Cristi și Daiana de la Mireasa sezonul 10 au fost invitații Ralucăi Preda la Mireasa Confesiuni. Cei doi sunt protagoniștii episodului 2 al sezonului 6. Mireasa Confesiuni se vede exclusiv în AntenaPLAY.

Cristi și Daiana s-au clasat pe locul 2 în clasamentul din Marea Finală Mireasa. Premiul cel mare a fost câștigat de către Laura și Mihai.

Mireasa Confesiuni sezonul 6. Concurentul pe care Cristi nu l-a vrut câștigător. Ce l-a făcut ulterior să vadă diferit lucrurile

”Nu m-am așteptat, doar că am sperat puțin când am mai rămas ultimele două cupluri. Era un procent cât de cât apropiat, având în vedere că eram 4 cupluri. Nu sunt supărat că nu am câștigat 40.000 de euro, cât sunt supărat că nu am fost pe locul 1, fiind o persoană foarte competitivă. Dar a fost ceva de moment. Durerea e mai mare când ești pe locul doi”, a spus Cristi.

Citește și: Mireasa Confesiuni, sezonul 6. Ce s-a întâmplat la Paris între Daiana și Cristi. De ce relația lor a ajuns în impas după logodnă

El a recunoscut că nu a vrut ca Mihai să câștige Marele Premiu, dar în final s-a bucurat pentru el și Laura.

”Pe final acum au apărut tensiunile astea mai mari cu Stelian de la acel episod când el făcea sală sau când se ducea să se schimbe la paravan la fete. Cu Mihai a început de la task-ul ăla cu bătutul cuielor. Eu chiar gândeam tot ce am spus, doar că nu am vrut să zic așa, hai să vă pun bețe în roate pentru că vine Finala. M-a enervat Mihai și am început să-i spun ce gândesc despre ei.

Am zis de Robert, că mi-aș dori să câștige el... Sincer, am avut matrimonial cu Daiana, și i-am spus că de Stelian mi-ar fi indiferent, de Mihai mi-ar părea rău dacă ar câștiga, fiind atunci la cald conflictul. Dar a câștigat Mihai și nu mi-a părut rău că a câștigat, mi-a părut rău că nu am ieșit eu pe locul 1. Ulterior mă și bucur pentru el, dacă e să o luăm așa.”, a punctat soțul Daianei la Mireasa Confesiuni, producție exclusivă AntenaPLAY.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Despre Mireasa: Confesiuni

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți! Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!

Dacă în casa Mireasa unii concurenți au tendința de a nu spune lucrurile în față pentru a evita poate un conflict, La Mireasa: Confesiuni aceștia se deschid și spun ce au pe suflet, pentru că nu mai au nimic de pierdut sau de explicat. Așadar, fii pe fază și află ce au de spus cei pe care i-ai urmărit un sezon la Mireasa.