Mireasa 2021, sezon 3. Doamna Ioana, mama Mariei, prima reacție după cea mai recentă decizie a fiicei sale

Mama Mariei a comentat hotărârea fiicei sale în cadrul emisiunii ”Mireasa: Urzeala Soacrelor” de la Antena Stars.

”Nu știu să vă răspuns de ce Maria este atât de schimbată. Are motive, și-a dat seama singură lângă cine a stat. Lângă un băiat lângă care nu trebuie să stea. Nu are rost să mai începem discuțiile, știe ea, cred că și-a dat seama și mai departe eu nu vă mai spun nimic.”, a spus doamna Ioana.

Când moderatoarea Gabriela Cristea i-a vorbit despre posibilitatea ca Maria să îl aducă acasă pe Liviu, doamna Ioana nici nu a vrut să audă.

”Nu-mi puneți mie întrebări din astea că nu are rost. Eu nu am fost de acord de la început cu relația Mariei cu Liviu și nu voi fi niciodată. Vă rog să nu-mi mai puneți întrebări din astea că nu are rost. Eu nici nu am timp să stau la telefon că trebuie să pregătesc de mâncare. Îmi cer scuze și nu are rost să mă întrebați nimic. Nu știu cum a suportat fata asta atât lângă ea. Nu a meritat să suporte. Nu știu cum a rezistat să suporte umilința asta. Eu eram de mult plecată de lângă el dacă eram în locul fetei mele.

Îl iubește? Nu cred. Nu am de unde să știu că nu sunt acolo în casă. O cunosc cel mai bine și mulți zic că este falsă, fiecare are copii, fiecare ar trebui să-și spună părerea despre copiii lor. Ea știe ce are de făcut, a pus punct. A făcut foarte bine. A făcut o alegere care trebuia să o facă de mult.”, a mai afirmat ea.

Maria a plâns după ce a primit o scrisoare din afara casei

Zilele trecute, Maria a primit un mesaj și un tort, de la o femeie care crede că se potrivește foarte bine cu Radu. După ce aceasta l-a citit, s-a pus pe plâns și a mers singură pe terasă.

Mai târziu, ea nu a vrut să îi arate iubitului ei, Liviu, ce conținea respectivul mesaj.

Maria nu a vrut să explice nici de ce a afirmat că ”Scrisoarea asta trebuie să o ascund bine, să nu o găsească nimeni. Sunt atât de expresivă, adică să vadă oamenii care nu mă cunosc atât de multe lucruri? Lucruri pe care nu le spun.”

După ce a aflat că și Radu a primit un tort cu pozele lor, Maria a ținut neapărat să-l vadă. La doar câteva ore, ea a luat decizia să plece din competiția Mireasa. Informația a fost dezvăluită în cadrul emisiunii ”Mireasa: Urzeala Soacrelor”.