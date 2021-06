Mireasa 2021, sezon 3. Ionuț a plâns după ce s-a terminat emisiunea. Ce s-a întâmplat

Răbufnirea lui a venit după ce Costinela a insistat, în cadrul unei discuții cu doamna Victoria, că între ei nu mai poate fi ceva.

”Nu prea îmi vine să stau deloc. Lăsați amândoi că nu a fost nimic, nu v-ați înjurat. Văd că tu nu ești hotărâtă.”, a spus doamna Victoria, când s-a așezat lângă ei pe canapea.

”Am luat o decizie care e benefică pentru toată lumea”, a explicat Costinela.

De ce a plâns Ionuț după emisiune

Ionuț a mers și s-a confesat băieților în casa lor. El a precizat că nu-i place faptul că este singur.

”Nu am fost învățat să staau atât timp singur. Sunt 5 luni. Nu mai pot să stau aici”, a spus Ionuț.

La scurt timp, a mers în dormitor și a plâns. După difuzarea materialului, el a explicat că eșecurile în dragoste i-au adus lacrimile pe obraz.

”Am acumulat atât de multe tensiuni. De fiecare dată când nu mergea, voiam să plec acasă, nu s-a putut. Gândul că nu pot să plec mă omoară. Am înțeles mecanismul, doar că știu pentru ce am venit și cumva a fost ce a fost cu Roxana, atunci am simțit ceva destul de puternic. Dacă nu aș fi aflat anumite chestii s-ar fi întâmplat ceva între noi. Nu a mers și de atunci nu am mai știut ce vreau. Mă bucur că intră două fete.”, a explicat băiatul doamnei Victoria de ce a plâns.