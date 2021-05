Mireasa 2021, sezon 3. Izabela, în lacrimi. Regretă gestul pe care l-a făcut față de Blaze: "Nu îl merit"

Izabela regretă amarnic greșelile ei! Ea consideră Blaze merită tot binele din lume și că este un bărbat perfect față de care nu ar trebui să facă niciun gest care să-l deranjeze.

Aceasta s-a uitat câteva secunde la o scrisoare pe care a primit-o Liviu, fapt surprins imediat de camerele din casa Mireasa. Situația a devenit tensionată, iar Izabela i-a spus lui Blaze că nu își mai amintește momentul pentru că nu a dat importanță.

Simona Gherghe i-a explicat lui Blaze că, într-adevăr, Izabela nu s-a uitat decât câteva secunde și probabil nici nu a apucat să citească.

Izabela își regretă gesturile și consideră că nu este suficient de bună pentru Blaze

"M-a durut pentru Blaze pentru că a părut că am mințit, cumva și nu țineam minte. Îți jur că nu țineam. Țin minte că am văzut hârtia, am ridicat-o și am pus-o la loc pe pat fără să știu exact ce scrie", spune Izabela.

Izabela nu a ținut minte gestul făcut și consideră că s-a perceput ca și când ar fi mințit: "Mi-a atras atenția că era o foaie, am început să citesc, dar nu țin minte nimic, frate! Țin minte că am citit două trei rânduri și după aia am pus-o înapoi pe pat și eram și aiurită, am avut o stare ciudată. Blaze a fost victimă colaterală".

Gesturile Izabelei din ultimul timp au avut efecte amare, făcând-o acum să reconsiderefelul în care se oglindește în ochii lui Blaze.

"Asta îmi e ciudă, că pentru niște copilării de genul ajungem la niște chestii nasoale", spune Izabela. Însă Blaze a înțeles situația și nu s-a arătat afectat, ba chiar a trecut peste și a pus înainte sentimentele și relația pe care o are față de iubita sa.