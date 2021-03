Mireasa 2021, sezon 3. Liviu, într-o discuție cu Alina: Izabela e un trofeu

Fiul doamnei Mari i-a spus partenerei de dans că și-a dorit să o cucerească pe Izabela abia după ce a observat că ea a atras atenția tuturor băieților.

La scurt timp, el a recunoscut că o privește ca pe un trofeu, în timp ce o strângea strâns în brațe pe Alina.

”Sincer, îi spuneam și Costinelei. Mă întreba, de ce am ales greu?! Pentru că pentru mine nu însemna atât de mult cât a însemnat după ce am văzut că au ales-o toți băieții. Adică, cumva o vedeam ca un trofeu toți. Ăla o voia, ăla o voia. Nu vreau un trofeu. N-am venit în emisiune și am spus că n-am venit să mă îndrăgostesc pentru emisiune, am venit să mă îndrăgostesc pentru mine.”, a zis el.

