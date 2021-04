Mireasa 2021, sezon 3. Roxana, criză de lacrimi după eliminările din Gală: ”Simt că nu mai pot”

Fata nu era doar tristă pentru că Alina a fost eliminată ci și pentru că-și dorea să plece în locul ei, după ce a realizat că nu se simte în largul ei.

De cealaltă parte, Alina a regretat nespus faptul că a fost eliminată, mai ales că nu a reușit să-și atingă scopul: acela de a își găsi sufletul pereche. Tânăra a vorbit, la testimoniale, despre regretele sale, printre care s-a numărat și lipsa curajului.

Fata a afirmat că și-ar fi dorit să fie mai deschisă cu fetele și băieții, la fel cum a fost cu mamele de la Mireasa sezon 3.

Roxana, criză de plâns după eliminarea Alinei

Chiar dacă a primit 4 nominalizări, Roxana a fost protejată de către telespectatori, așa că a fost eliminată concurenta de pe ultimul loc, Alina.

La scurt timp, cea mai nouă concurentă a cedat: ”Nu sunt eu, nu sunt bine, nu e ok. Uit pe moment de situație... Nu, simt că nu mai pot. Când am văzut că m-au votat mamele am ajuns la punctul ăla de fericire și când am văzut că nu plec... Simt că locul meu nu e aici, simt că Alina făcea parte din povestea asta. Sunt foarte instabilă în momentul de față.

Sunt ok doar când stau cu fetele și băieții, dar când stau singură cu mine nu sunt bine. Mă simt a nimănui și părăsită. Nu am plecat niciodată de acasă, să nu am legătură cu ei.”

Roxana, cu gândul la fostul iubit?

Zilele trecute, Roxana a recunoscut că experiența Mireasa i-a arătat că nu a trecut complet peste ultima sa relație. Dezvăluirile au venit la scurt timp după apropierea sa de Ionuț.

Cu doar puțin timp înainte, la minute bune după ce s-au tachinat și jucat, băiatul doamnei Victoria i-a furat un sărut.

După acest moment, Ionuț și Roxana au continuat să se tachineze. De asemenea, au discutat și despre fostele lor relații.

”Când sunt în prezența ei, mă simt bine. Avem lucruri în comun, atracție fizică există. Să vedem ce va urma.”, a afirmat Ionuț despre Roxana.

De cealaltă parte, concurenta a confirmat că vrea să-l cunoască doar pe Ionuț. Dar nu avea să dureze mult căci relația dintre cei doi s-a răcit.