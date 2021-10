Mireasa 2021, sezon 4. Ce i-a spus doamna Lenu Ancăi, după ce aceasta a fost eliminată

”Draga mea, te iubesc foarte mult. Pe tine și pe Alinuța vă iubesc foarte mult.”, i-a zis doamna Lenu.

Anca i-a transmis să aibă grijă de Victor și Andrada, să le fie alături. Cu greu au reușit cele două să se calmeze.

Anca, tristă că a părăsit competiția

Anca crede că era de așteptat să părăsească competiția pentru că era una dintre fetele singure, care nu era atrasă de niciun concurent.

”Era de așteptat, eu sunt singura care nu am nici un cuplu. Chiar mă așteptam. Cel mai rău îmi pare după buni Lenu și Alina. Îmi pare rău că nu am reușit să-mi îndeplinesc visul. Dumnezeu știe de ce și are ceva pregătit pentru mine. Experiența în casa Mireasa e wow, unică. Vreau să le transmit să se iubească, să ajungă în Finală.”, a spus Anca.

Victor consideră că el este vinovat pentru eliminarea tinerei. ”Dacă nu o încurcam, poate avea alt drum aici.”, a zis și Victor.

Anca și Victor au fost împreună pentru scurt timp

”Întâlnirea cu Anca a fost una dintre cele mai emoționante întâlniri din viața mea”, a spus Victor după ce s-a văzut cu frumoasa concurentă.

”Am avut o chimie, ne înțelegeam din priviri. Îmi place.”, a zis și Anca după date.

Anca și Victor s-au sărutat și formează un cuplu

”Aș vrea să te sărut. Ce zici de asta?”, a întrebat Victor, iar Anca i-a spus că e prea devreme. ”Nu o să mai dorm la noapte că m-ai refuzat”, a glumit băiatul.

”Doamne, îmi ești dragă tare.”, a declarat Victor când Anca l-a luat în brațe. La scurt timp distanță, Anca a fost cea care l-a sărutat pe Victor.

”Ne-am luat în brațe și pur și simplu s-a întâmplat.”, a spus Victor. ”Ce știe băiatul meu să facă?!”, a zis doamna Lenu când i-a văzut sărutându-se.