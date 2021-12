Mireasa 2021, sezon 4. Ce nu s-a văzut la TV în timp ce imaginile cu Ion de la petrecerea burlacilor erau difuzate

”Ia uite cum stai cu aia. Băga-mi-aș să-mi bag... banii în bancă.”, a zis Raluca și a pus mâna la frunte. ”Uite, aia nu-și mai dădea drumul de pe mine. Ce voiai să-i fac eu?! Păi oricum nu voiam să-i fac nimic. Credeam că-i e rău și am vrut să o pun în pat.”, a apucat să spună Ion.

Însă atunci când el a numit-o ”iubită” pe animatoarea Ana și a ridicat-o în brațe, Raluca s-a ridicat de pe canapea. Ion s-a arătat surprins de reacția ei, însă a mărturisit că se aștepta la mai rău.

Mai multe detalii în materialul video atașat.

Ce a făcut Ion la petrecerea burlacilor

Ion a fost unul dintre cei mai activi băieți la petrecerea burlacilor. Logodnicul Ralucăi a fost o gazdă bună și le-a făcut turul casei. Cu trei fete lângă el, Ion a încercat să se facă plăcut și a ieșit imediat în evidență.

Aburii alcoolului l-au făcut pe Ion să fie mai curajos și să uite de camerele de filmat. El le-a strâns în brațe pe animatoare, le-a atins și chiar a lăsat-o pe una dintre ele să-și țină capul pe umărul lui.

La un moment dat, logodnicul Ralucăi a ajuns și în una dintre dormitoare cu una dintre fete. Tânăra își ținea capul pe pieptul lui, însă o altă tânără a intrat și i-a rugat să vină în living. La un moment dat, Ion a numit-o ”iubito” pe una dintre ele. Când Raluca a auzit dialogul și a văzut imaginile, a părăsit platoul.

”Regret maxim, vă dați seama. Nu vreau să mă scuz în niciun fel. Greșeala mea a fost că nu am fost rezervat în privința sucului. Ce s-a întâmplat s-a întâmplat. Eu sunt ferm convins că am vrut să o pun în pat pentru că îi era rău. Nu știe nimeni ce intenții am avut. Nu sunt mândru de ce am făcut.”, a zis Ion.