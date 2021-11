Mireasa 2021, sezon 4. Ion, după ce a spus că Ana s-a dat la el: ”Mi-a fost rușine când am văzut materialul”

În timpul emisiunii Mireasa- Capriciile Iubirii de la Antena Stars, Ion a spus că se simte rușinat de tot ceea ce a spus despre Ana.

”Ce am spus despre Ana, cum că s-ar fi dat la mine, nu este adevărat. Nici nu știu cum am putut să spun chestiile alea. Și mie mi-a fost rușine când am văzut materialul. În mod sigur nu gândeam în toate facultățile...În cea mai delicată situație m-am pus pe mine. Ei au încredere unul în celălalt. Nu cred că e cazul la ei”, a zis Ion.

Ce i-a zis Ion lui Marius

”Bă, mă rupeam de gândul ăsta. Ion, Ion, Ion. Cât încercam eu, nu se putea. Așa se uita pe mine. A luat ăla foc. A înnebunit ăla. A mai fost. Și acum, la ultimele două petreceri. La ultima petrecere, eu dansam, ea băuse, nu a mai putut să se abțină și a venit la mine. Mi-am dat seama, după ce a pus mâna pe mine, a zis la mișto să nu mă mai cert cu Alex. A vrut doar să-i dovedească ăleia ceva. Și acum îi țin susținătorii împreună, ca atunci când ai copii și te țin copiii. Uitase de el, stăteam cu el.”, a spus Ion într-o discuție cu Marius.

În emisia live, el a negat că ar fi zis faptul că Ana îl place.

”Nu mai țin minte discuția. Am zis așa pentru amuzamentul meu și al lui Marius. Nu mai știam că am zis așa, știam în mare parte discuția cu Marius.”, a zis Ion.

Alexandru și Ana au fost deranjați de spusele băiatului. ”Eu cred că e doar în capul lui. Am trecut peste certurile noastre, dar peste asta nu trec. Îi credeam altfel pe băieți. Sunt foarte nervos, supărat, în momentul acesta.”, a zis Alex.