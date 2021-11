Mireasa 2021, sezon 4. Mama lui Seba, deranjată de apropierile dintre fiul său și doamna Gabi

”Văd că nimic, nimic. Adelina a plecat, am văzut că nu ai putut să faci un cuplu cu ea. De multe ori Gabi te-a tras ca să nu vorbești cu ea. Are un atuu în spate, este și mama lui Alex. I-am interzis să pună mâna pe tine. Nu accept să-și bată joc de tine. O rog frumos să se ducă la Alex, să nu mai pună mâna pe tine.”, a zis doamna Magdalena.

Aceasta a precizat că regretă faptul că nu a venit alături de Seba în competiție.

”Sunt multe chestii pe care le văd. Nu-mi convine deloc. Îmi pare rău că te-am lăsat să mergi cu Sebi și nu am mers eu. Sebi are bun simț și nu îți spune. Nu te mai duce lângă el, lumea comentează”, a mai adăugat mama lui Seba.

Mama lui Seba a insistat ca băiatul să o cheme pe Adelina.

”Nu înțelegi ce înseamnă să fii aici și să susții pe cineva. Trebuie să fii aici ca să înțelegi”, a zis Gabi. ”Lumea vorbește”, a replicat doamna Magdalena.

”Sunt foarte dezamăgită de modul cum gândește și cum pune problema.”, a zis doamna Gabi după difuzarea materialului. ”Sunt trist, dezamăgit, că se interpretează. Lumea nu știe cum e să fii cu adevărat aici.

Reacția doamnei Gabi după mesajul mamei lui Seba

”Se comentează că noi am intrat foarte apropiați, că el a simțit nevoia de căldura mea, sfaturile mele. Așa i-am îmbrățișat și pe Ion, Petrică. De ce spune lumea că am ceva cu Seba? Eu nu eram retardată să am în afară o relație cu Sebi și să vin cu el aici să-l susțin. Mama lui mi-a zis că l-am îmbrățișat în dormitor. Eu mă bucuram că a primit ceva frumos din afară”, a mai declarat doamna Gabi.

”Eu nu vreau să se mai repete nimic din ce a fost. Toată situația asta, m-am supărat. Nu vreau să mai aud discuția asta. Oricum sunt 100% sigur că sunt mult mai multe persoane bune decât rele. Aș dori ca cele care vorbesc din auzite să trăiască ce trăim și noi”, a afirmat Seba.

Seba a mai declarat că este dezamăgit de faptul că mama sa crede ce se scrie în social media.