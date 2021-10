Mireasa 2021, sezon 4. Maria și Marius, atingeri îndrăznețe. Ce spun despre formarea unui cuplu

În ediția Mireasa sezon 4, din 15 octombrie 2021, a fost difuzat un material cu Maria și Marius, în care cei doi erau foarte tandri unul cu altul.

Aflați în unul dintre paturi, Maria și Marius s-au giugiulit, iar la un moment dat băiatul a întrebat-o dacă are gânduri necurate.

Maria a negat, însă fiul doamnei Eugenia nu a crezut-o. ”Fața ta spune altceva”, a zis el. La scurt timp, cei doi s-au sărutat cu foc.

După difuzarea materialului, Maria și Marius au fost întrebați de Simona Gherghe dacă sunt pregătiți pentru căsătorie și dacă formează un cuplu. Concurenta a afirmat că este pregătită să se căsătorească, dar că momentan nu vor să se declare un cuplu.

Tinerii au mărturisit că vor să vadă cum se va termina cursa pentru eliminare și că se vor declara apoi un cuplu pentru a nu crede ceilalți că vor să influențeze voturile.

Totuși, dacă Marius nu va rămâne în competiție, Maria e sigură că situația lor nu se va încheia.

Maria de la Mireasa sezon 4, iubita unui bărbat însurat

Maria și Marius au discutat despre fosta relație a tinerei. Concurenta de la Mireasa sezon 4 a recunoscut că partenerul cu care a fost 6 ani era căsătorit.

”Nu îmi este rușine, tocmai că nu îmi este rușine. Am evitat să vorbesc despre subiectul acesta deoarece știu că părinții mei sunt afectați de treaba asta. Nu ezit să spun, nu evit să-mi asum. Părinții mei știau ceva, bănuiau că în continuare... El era căsătorit când eram cu el, dar era cu mine. Eu asta am încercat să...

Era doar formal căsătorit, în acte. Relația cu soția nu se mai consuma, știu de la el, doar cu el am stat. Șase ani am stat separat, nu am locuit niciodată cu niciun bărbat. Aveam o școală de terminat, nici măcar nu am fost în oraș. Eu am fost plecată în alt oraș să-mi fac facultatea, nu aveam cum. Oricum, eram mult prea mică ca să pot să locuiesc cu un bărbat. Încă nu eram pregătită”, a declarat Maria la emisiunea Mireasa- Capriciile Iubirii de la Antena Stars.

Tânăra a subliniat faptul că nu crede că bărbatul a profitat de naivitatea ei și că, cel mai probabil, nu era atât de implicată încât să ceară mai mult de la el.

”Nu l-am prezentat părinților mei, nu au vrut să-l cunoască”, a mai zis Maria.