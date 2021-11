Mireasa 2021, sezon 4. Replici dure între Andrada și Victor. De ce s-au certat

După ce au ascultat roast-urile, Andrada și Victor s-au certat pentru că tânăra a atins camerele cu țigareta electronică. Iubitul ei i-a atras atenția, lucru care a deranjat-o foarte tare. De aici până la o ceartă nu a fost mult.

Ceartă între Andrada și Victor

”Du-te și culcă-te. Te faci de râs. Nu e ok ce faci”, a zis Victor. ”Ating ce vreau. Mă cert cu tine. Ok, încheie tu, nu eu. Și nici nu mă culc.”, a replicat Andrada.

S-a întâmplat după ce Victor a tras-o de mână pe logodnică și aceasta s-a împleticit. În acel moment, i-au căzut lucrurile din mână și a început să țipe.

Ajuns în casa băieților, tânărul a discutat cu băieții despre comportamentul Andradei. El s-a declarat dezamăgit.

”Păcat de ea că-și strică totul. Nici eu nu stau bine cu răbdarea. Nu e ok să dai într-o cameră. Nu e ok. Nu trec de multe ori cu vederea. Știu că dacă iau o decizie nu mă mai întorc înapoi. Încă o chestie ca asta și o iau. Ieșim undeva și face așa. Așa mai bine rămân singur și aia e. Dezamăgit, ăsta e cuvântul. Știu că le are. Nu-mi mai arde să mă joc. Mi-am arătat niște intenții serioase. Nu voiam deloc, de asta sunt așa.”, a mai adăugat Victor într-o discuție cu băieții.

Andrada a explicat, în ediția live din 29 noiembrie 2021, că a exagerat și și-a cerut scuze. Ea chiar a continuat cearta singură și medicul a venit să-i ia tensiunea.

”Îmi pare rău. Am vorbit singură, nu am vorbit cu nimeni (n.r. se referă la înjurături). Nu mi-a plăcut de mine așa. M-am aprins atunci, a fost prea mult suc.”, a explicat Andrada.