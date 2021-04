Mireasa 2021, sezonul 3. Liviu și Blaze au avut o discuție tensionată. Și-au aruncat cuvinte grele

Discuțiile dintre cei doi au apărut imediat când s-a aflat că din cauza încălcării regulamentului, ușile casei vor rămâne închise.

Liviu și Blaze au avut o discuție tensionată

Atunci când Liviu a aflat acest lucru și și-a dat seama că nu mai poate fi alături de iubita sa, s-a enervat și de aici a început o ceartă în toată regula. Discuțiile dintre cei doi au continuat chiar și în emisia de ieri, doar că și-au aruncat cuvinte grele.

Băieții s-au contrat mult pe mai multe subiecte. Cei doi au discutat și despre ce fete i-au ales, iar Izabela și Blaze cred că toată tensiunea lui Liviu pornește de la faptul că Izabela nu l-a mai vrut după acel sărut de la o petrecere organizată în casa Mireasa.

Mama Izabelei a intrat în direct prin telefon și a felicitat-o pe fiica sa pentru relația pe care o construiește cu Blaze. I-a spus că Blaze este omul potrivit pentru ea și că sunt toți cei din familia ei sunt mândri de ceea ce fac.

Doamna Mari, mama lui Liviu, a fost obiectivă și nu a încercat să-i ia apărarea fiului ei. Azi, în platoul emisiunii, Simona Gherghe i-a întrebat pe cei doi cum sunt, iar băieții au declarat că sunt bine.

Andreea, dezvăluiri incredibile despre perioada când Liviu era în izolare

Andreea, fosta concurentă de la Mireasa sezon 2, a făcut dezvăluiri incredibile despre Liviu, iubitul Mariei din sezonul 3.

Tânăra care s-a căsătorit cu Alexandru în Finala Mireasa sezon 2 a afirmat că îl cunoaște pe Liviu din 2019 și a lămurit ce s-a întâmplat în seara cu pricina, atunci când ea și Carina au bătut la ușa lui.

”Am observat că Liviu minte foarte foarte mult în ultima perioadă. Am avut niște contracte la mare, am dansat cu o trupă. La una dintre terasele la care eu dansam, a venit el cu un ansamblu folcloric. Ulterior, a făcut legătura cu managera mea și într-o zi, în anul 2019, am ieșit toți pe plajă. L-a rugat pe colegul meu să ne facă poze, mie, lui și unei colege.

În momentul în care colegul meu a deschis camera foto, a observat că în colțul de jos era o poză recentă în care domnul Liviu îmi făcea mie și prietenei mele poze la posterior. Nu știam că ne face poze. Ulterior, colegul meu a șters pozele și Liviu mi-a scris un mesaj la care nu i-am răspuns: ”Bună, sunt băiatul de pe plajă”, adică tot insista.”, a spus Andreea la Mireasa: Uzeala Soacrelor de la Antena Stars.