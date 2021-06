Mireasa 2021, sezonul 3. Maria a primit o scrisoare de la mama sa. Cuvintele care au durut-o pe concurentă

Maria a fost anunțată de Simona Gherghe că părinții ei nu răspund la telefon atunci când sunt sunați de echipa Mireasa. Concurenta a spus că le-a transmis mereu prin AntenaPlay să îi spună măcar dacă sunt bine cei de acasă.

Maria a primit o scrisoare de la mama sa

Mama Mariei a trimis însă o scrisoare și i-a spus că nu o mai recunoaște. Că aceasta s-a schimbat mult și că nu va vorbi niciodată cu Liviu și cu mama lui. Mama Mariei o mai roagă să nu se căsătorească în casa Mireasa pentru că vrea să discute cu ea înainte să facă acest pas.

În scrisoare mama Mariei a mai scris că nu este influențată de nimeni și să nu mai spună că cei din familie îi doresc răul pentru că nu este așa. Liviu nu înțelege de ce mama iubitei sale spune aceste lucruri pentru că el nu are deloc interese ascunse.

Doamna Mari și-a dorit un semn de la părinții Mariei, iar acum că l-a primit aceasta a spus că îi pare rău pentru Maria și că ea nu i-ar fi scris niciodată aceste cuvinte fiului ei.

Maria a spus că nu este supărată pe mama sa pentru că este femeia care i-a dat viața și că, în ciuda rugăminții acesteia, ea chiar se va căsători în casa Mireasa.

Maria a făcut testul de sarcină și rezultatul a fost negativ

După ce a avut grețuri și dureri de cap, Maria de la Mireasa sezon 3 a făcut un test de sarcină. Rezultatul a fost negativ.

”Am vomitat de dimineață și de aseară am o stare de rău. Am mai avut într-o zi stări de amețeală și dureri de cap. Am simțit o durere în piept, nu mai puteam să respir. Gândul de la ce îmi e greață mă sperie. Nu știu cu ce are legătură. Știu că îmi e rău. Liviu mai făcea glume cu sarcina. Cred că e imposibil să fiu însărcinată. E prima dată când fac testul, crezând că sunt însărcinată. Urăsc ziua asta. Am zis că e prima dată când îl fac și cred că e...”, a afirmat Maria.

În tot timpul cât fata a primit îngrijiri, Liviu a crezut că el este de vină pentru starea de rău a fetei.

”Pentru simplul fapt că am trecut pe lângă ea, mi-a adus inelul. Parcă ne jucăm de-a inelul. Pentru ea e o joacă. Și mamei i se pare la fel, că orice explicația i-aș da Mariei e degeaba, că o stresez, o sufoc.”, spunea el.

Când a auzit că Maria a făcut un test de sarcină, care a ieșit negativ, doamna Mari a susținut că este dezamăgită de copiii săi.

”E treaba lor. Își asumă ceea ce fac, dar sunt foarte dezamăgită de amândoi.”, a zis doamna Mari.