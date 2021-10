Mireasa 2021, sezonul 4. Doamna Elena a intrat în casa Mireasa pentru a-l susține pe Ionuț

Doamna Elena a spus că îl cunoaște pe concurent de mic, de la vârsta de 10 ani. Directă, susținătoarea lui Ionuț a spus că nu îl vede într-un cuplu cu niciuna dintre fetele care sunt singure în acest moment.

Doamna Elena a intrat în casa Mireasa pentru a-l susține pe Ionuț

Prietena lui Ionuț a mai declarat că o preferă pe Maria, Ela, dar nu înțelege de ce băiatul s-a apropiat de Adelina. Cei doi au pus deja punct cunoașterii. Ionuț i-a fost alături Mariei și a mărturisit că îi face plăcere să stea de vorbă cu ea.

Cu toate acestea, Ionuț vrea să se asigure că Maria nu mai vrea nimic cu Marius, așa cum el a spus că între el și Adelina nu poate exista nimic din cauza faptului că aceasta nu vrea să-și facă o relație în casă. Ionuț spune despre Adelina că e foarte copilăroasă și că încă mai are sentimente pentru Alex.

Încă dinainte de a intra în competiție mama lui Ionuț i-a spus acestuia că Maria este o fată bună, care chiar vrea o relație stabilă.

Isidora crede că Adelina nu se apropie de Ionuț pentru că o așteaptă cineva afară

Isidora, fosta concurentă de la Mireasa sezon 4, consideră faptul că Adelina și Ionuț nu vor fi împreună pentru că fata ar avea pe cineva afară.

”Nu o văd într-o relație, bineînțeles, din cauză că știu că o așteaptă cineva afară. Mi-a zis ea cu o zi înainte să ies. Am dat și testimonial, trebuie să fie pe un material. Ea a aflat chestia asta când trebuia, în direct, să dăm telefoanele.

Atunci, a și primit mesaj și a văzut de la băiatul respectiv, cu care ea vorbește din februarie.”, a zis Isidora.

Adelina a recunoscut că i-ar fi zis Isidorei faptul că cineva o așteaptă afară.

”Ultima dată am vorbit cu cineva în februarie, da, asta am spus. Am văzut un mesaj, când mi-ați dat telefonul, și am rămas așa, un pic... așa, nu știu. Îmi doresc să cunosc pe cineva. Am spus, la momentul respectiv, că în casă nu se afla nimeni și că voi încerca cu cineva de afară. Între timp a venit Ionuț.”, a explicat fata.