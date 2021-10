Mireasa 2021, sezonul 4. Ion și Adelina s-au certat și și-au aruncat cuvinte grele

În discuția dintre cei doi a intrat și Ion și i-a spus că părinții ei ttrebuiau să-i ofere maturitate. Atunci Adelina a luat foc și i-a spus că Ion vine de la colț de stradă și că are un comportament penibil în casa Mireasa.

Ion și Adelina s-au certat și și-au aruncat cuvinte grele

Ion i-a spus mai apoi că ea vine dintr-un abator și miroase a cârnați, după care i-a fost că-i este scârbă de toți: "M-am săturat de oameni cu caracter infect. Nu mai suport. Vreau să plec".

Alina i-a spus Adelinei că nu o descalifică nimeni pentru vorbele urâte pe care le-a aruncat și că își face doar reclamă proastă. Andrada i-a atras și ea atenția că a aruncat cu vorbe urâte.

În ediția live de azi, Ion a spus că Adelina mereu se plânge, dar o face fără lacrimi, iar Victor a zis că tot ceea ce face ea este un teatru ieftin. Simona Gherghe a rugat-o pe Adelina să aștepte gala de sâmbătă pentru că este în cursa de eliminare și i-a rugat din nou pe toți să nu se mai jignească.

Isidora crede că Adelina nu se apropie de Ionuț pentru că o așteaptă cineva afară

Isidora, fosta concurentă de la Mireasa sezon 4, consideră faptul că Adelina și Ionuț nu vor fi împreună pentru că fata ar avea pe cineva afară.

Nu o văd într-o relație, bineînțeles, din cauză că știu că o așteaptă cineva afară. Mi-a zis ea cu o zi înainte să ies. Am dat și testimonial, trebuie să fie pe un material. Ea a aflat chestia asta când trebuia, în direct, să dăm telefoanele.

Atunci, a și primit mesaj și a văzut de la băiatul respectiv, cu care ea vorbește din februarie.”, a zis Isidora.

Adelina a recunoscut că i-ar fi zis Isidorei faptul că cineva o așteaptă afară.

”Ultima dată am vorbit cu cineva în februarie, da, asta am spus. Am văzut un mesaj, când mi-ați dat telefonul, și am rămas așa, un pic... așa, nu știu. Îmi doresc să cunosc pe cineva. Am spus, la momentul respectiv, că în casă nu se afla nimeni și că voi încerca cu cineva de afară. Între timp a venit Ionuț.”, a explicat fata.