Mireasa 2022, sezon 5. Alexandra, între Cosmin și Aron. Pe care l-a ales: Nu am vrut să mă joc cu sentimentele nimănui

Cosmin și Alexandra au avut o discuție când au stat în casa băieților, iar ea a încercat să afle ce simte pentru ea.

”Am vorbit cu Alina. Din moment ce ți-a zis ce am vorbit, știi.”, a zis Cosmin.

”Mi-a zis două întrebări. De când... știi și dacă din partea cealaltă. Dar chiar nu am discutat despre ea. Aș vrea să fie clar că nu am pus punct relației cu Aron pentru că am observat priviri. Dacă simt să mă orientez către altcineva, o fac”, a afirmat și Alexandra.

Ea nu vrea, sub nicio formă, să treacă peste cuvântul familiei ei. ”Da, din partea mea e. Îmi place de Alexandra”, a recunoscut Cosmin. ”Aron va fi împăcat cu ideea că s-a terminat.”, i-a zis fata lui Andrei, care aducea aminte că relația cu Aron nu s-a încheiat de comun acord.

Ce spune Alexandra după ce a petrecut noaptea în casa băieților, cu Cosmin

”Mi-a făcut plăcere să stau să vorbesc cu el. Trezită din somn, mi s-a dus somnul. (...) Nu consider că m-am grăbit (n.r. cu Aron). Persoana trebuie și cunoscută. Ne-am cunoscut pe parcurs și ne-am dat seama că nu ne potrivim.

Sentimentele nu le neg. În momentul respectiv, eram destul de fericită. Simțeam că îl iubesc, nu neg nimic. La două zile, s-a întâmplat că am realizat că nu pot să trec peste anumite gesturi și reacții. E mult spus că am fost mințită și păcălită. Din vorbe mi s-au spus anumite chestii, faptele au dovedit altceva.”, a explicat Alexandra în emisia live.

Primele reacții după imaginile cu Alexandra, Cosmin și Aron de la Mireasa sezon 5

”Nu mai lupt pentru nimic. Nu mai lupt pentru nimic. Asta au fost faze întârziate, mai sunt altele de actualitate. Și alții își schimbă sentimentele de pe o zi pe alta.”, a declarat Aron.

Cosmin și-a spus și el părerea: ”Nu mă consider în triunghiul ăsta. Alexandra îmi place, încerc în timpul pe care-l prind cu ea, să... Nu concurez cu cineva, nu e o luptă între X și Y.”

Alexandra i-a îmbrățișat pe ambii și a spus de ce a făcut asta: ”Ieri am avut o zi foarte proastă, le-am spus-o. Țin la Aron, nu am vrut să mă joc cu sentimentele nimănui. În momentul în care am pus punct, am încercat să-l fac să înțeleagă.

E același bărbat care a declarat că ar putea trece peste un înșelat. E treaba lui dacă luptă. Am decis să mă pun pe primul loc, să dau o șansă cunoașterii cu Cosmin. Începem să ne cunoaștem”.