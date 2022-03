Mireasa 2022, sezon 5. Alexandra și Aron au făcut pereche pentru un task, iar asta nu a fost pe placul lui Cosmin

”Sunt și regrete, timpul înapoi nu îl putem da. Imediat după reacție mi-am dat seama că nu e ok. Poate voi avea șansa să îndrept.”, a zis Cosmin.

A fost prima dată când a avut ocazia să-și audă iubita după ce a fost descalificat.

Cosmin de la Mireasa sezon 5, deranjat de gestul Alexandrei

Alexandra și Aron de la Mireasa au făcut echipă la task-ul cu sfințișorii. Erau patru persoane care nu aveau cuplu: Lucy, Alexandra, Andrei și Aron.

Andrei a vrut să facă pereche cu Lucy, însă fata s-a oferit să facă schimb de parteneri. Alexandra a refuzat și împreună cu Aron a reușit să câștige și vor avea o întâlnire în afara competiției.

”Eu am văzut că Lucy i-a zis Alexandrei să facă schimb. Nu mi-a plăcut ce am văzut, din punctul meu de vedere nu avea de ce să lupte să câștige acest task. Eu am înțeles că Lucy i-a spus. Nu sunt nici supărat, nici nu mi-a plăcut.

Și cu date-ul la fel, eu din înainte și am avut discuții și cu băieții, să se bucure... E un test pentru noi zilele astea. (...) Eu până la 22 de ani am învățat că totul se întâmplă cu un scop. Ne e dor de tot ce se întâmplă acolo. Asta e”, a zis Cosmin.