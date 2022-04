Mireasa 2022, sezon 5. Alina și Valentin s-au despărțit. Cum s-a ajuns la separare

Pe terasă, Valentin ar fi complimentat-o pe Larisa, lucru care a enervat-o pe iubita lui. Ea a încercat să-i întoarcă ”cuțitul în rană” și l-a complimentat pe Leo. De aici au început să se certe.

Alina și Valentin s-au despărțit la petrecere

După acest moment, cei doi au discutat în timpul petrecerii.

”Toți știu că ești femeia mea.”, a zis Valentin, care a subliniat că el spune lucruri neplăcute doar la nervi, nu ca Alina, care ar simți să facă asta.

”Mă faci să înțeleg că nu dai doi bani pe mine.”, a mai adăugat el. ”Ai făcut o dată lucrul ăla, acum ai făcut-o din nou. M-ai făcut să mă simt ca un nimeni lângă tine. Pe lângă toate astea, tu ești cel care renunță la mine”, a replicat Alina.

”Dacă distrugi ceva în mine, poți să o dai cu tot. Poate nu o să fiu atent la un detaliu și o să pui punct. Am înțeles că te-a durut. Tu-mi spui cu nonșalanță că dacă mai fac o dată pui punct. Asta aștepti, să pun eu punct. Atunci pun eu punct. Vrei să-ți arăt că nu mă întorc”, a zis Vali, evident nervos.

Alina i-a spus că dacă mâine regretă despărțirea, înseamnă că îi confirmă ei bănuielile. Mai târziu, ei au discutat în livingul băieților.

De ce s-au certat Alina și Valentin de la Mireasa sezon 5

”Nu a fost un compliment, a fost o glumă. Pe Larisa. Eram pe terasă și i-am zis ceva. Își pusese o pereche de ochelari și i-am zis că e ce trebuie. Am încercat să-i explic, am înțeles că a deranjat-o. Am încercat să fiu lângă ea”, a explicat Valentin.

Alina a zis că a fost a doua oară când Vali face acest lucru și a dorit să i-o întoarcă: ”Am zis că Leo e ce trebuie”.