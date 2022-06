Mireasa 2022, sezon 5. Aron a venit special în platoul Capriciile Iubirii ca să discute cu una dintre fete. Ce i-a zis

”M-am săturat să comentezi de toți ce mănâncă. De acum încolo o să-ți dau ție raportul de ce mănânc, da?! Îți fac o listă din ce mănânc și ce nu mănânc.”, a zis Larisa, vizibil nervoasă.

Atunci, doamna Elena a încercat să o liniștească și a replicat: ”Lariso, dacă ești nervoasă, du-te.” ”Nu că sunt nervoasă, dar te-am auzit. Și mă enervează chestia asta”, a mai adăugat concurenta de la Mireasa sezon 5.

Câteva zile mai târziu, Larisa a atacat-o subtil pe doamna Elena. Se afla în bucătărie, când bunica a intrat în cameră. A fost momentul în care tânăra i-a spus: ”Facem aici de mâncare, buni. Două pulpe, ciuperci și ceapă. Are cineva ceva de obiectat? Tu, Dana, ai ceva de comentat cu Anda?!”.

Aron, supărat pe Larisa și doamna Dana de la Mireasa sezon 5

”În primul rând, nu se ia o femeie în vârstă la mișto. În al doilea rând, nu se vorbește așa cu o femeie mai în vârstă, Larisa. În al treilea rând, ți-ai arătat caracterul mai puțin ferm pe care l-ai arătat când eram eu în emisiune. Imediat cum am plecat din emisiune, v-ați găsit să dați în bunica mea. Să vă fie rușine!”, a zis Aron.

Larisa: ”Întotdeauna am avut caracterul ăsta. Tu ai dat primul în bunica ta. Nu accept ca bunica ta să mă jignească, indiferent de vârsta pe care o are. Nu am jignit-o.”

A urmat un schimb de replici, în care Aron i-a reproșat că fata i-a adus injurii bunicii sale. ”Tu consideri că îți permiți să o jignești pe bunica mea? Poftim?! Să zici să-și bage pulpele undeva? Care e caracterul tău, Larisa?! Să-ți fie rușine, măi. Ai un caracter josnic”, a spus Aron.

Nici pe doamna Dana nu a menajat-o băiatul, căreia i-a reproșat că-i pune condiții bunicii Elena.

”Cum să interziceți unei persoane să nu mai vorbească cu Elena?! Cine sunteți dumneavoastră?! (...) La fel ai făcut și cu săraca Nora, cum zicea doamna Dana ceva, trebuia să pleci. De ce?! Ești direct răspunzătoare și liberă să stai cu cine și unde vrei. Poftim?! Cum faceți dumneavostră, ”Poftim?!”.”, a mai zis fostul concurent.

Doamna Dana i-a zis să-i fie rușine pentru ce i-a spus. Mai multe detalii despre acest subiect găsiți în galeria foto, unde este atașat materialul întreb cu discuția lor.