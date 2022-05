Mireasa 2022, sezon 5. Ce s-a întâmplat între Nora și Leo în pauza de publicitate. Discuția care nu s-a văzut la TV

Leo consideră că în urma discuției a descoperit-o pe adevărata Nora și a asigurat-o că relația lor e de domeniul trecutului.

Fiul doamnei Dana a afirmat că viitorul lui este alături de Anda și că este dezamăgit de atitudinea Norei. El a subliniat faptul că a venit pusă pe ceartă și că seamănă cu toți cei care se împotriveau relației lor.

Ce au discutat Nora și Leo în pauza de publicitate

Leo și Nora de la Mireasa sezon 5 au avut o discuție în pauza de publicitate. Cei doi au vorbit puțin timp și, la un moment dat, el s-a ridicat și a plecat.

”M-am schimbat... tu nu știi cum e afară. Sunt întrebată non stop că lupt pentru tine, că fac râcă în relația ta. Am zis că nu o să te mai văd niciodată și m-ai întrebat dacă am încredere în tine. (...) Vorbești flegmatic cu mine. Lasă-mă să cred că tu nu ai avut sentimente puternice pentru mine.”, a zis Nora.

Leo i-a spus că a ținut la ea și că s-a simțit lăsat baltă, motiv pentru care s-a refugiat în brațele Andei. ”Când o să ieși, o să vezi realitatea. Tot ce se întâmplă nu e adevărat. O să vezi că o să vină scrisori.”, l-a avertizat Nora pe fostul iubit.

De ce Leo a dorit să stea singur cu Nora

”În timpul emisiunii venea cu acuzații care nu aveau un argument real. Venise să se războiască cu mine și cu Anda. Spunea niște chestii care nu se validau. Nu au avut nicio legătură cu absolut nimic”, a zis Leo despre decizia de a discuta singur cu Anda.

El a zis că Anda nu avea de ce să se simtă inconfortabil și că pentru a avea un viitor ar trebui ca iubita să aibă încredere în el.

Leo de la Mireasa sezon 5, hotărât să lase trecutul în urmă

”Relația cu Nora este terminată, relația mea este aici. Eu am spus în repetate rânduri acest lucru. (...) Norei aș vrea să-i transmit că relația dintre noi s-a terminat. Nimic nu o să mai fie între noi, nu mai am nevoie nici de dovezi, nici de nimic. Astăzi mi-ai dovedit ceea ce ești tu defapt.

Din respect pentru tine nu aș vrea să zic nimic care ar putea cauza prejudicii. Am fost atâta timp împreună și să vii să spui lucruri astea, în condițiile în care tu mă cunoști. Nu te recunosc, ești alt om. Anda știe, Anda reprezintă viitorul pentru mine. E ceva nou, ceva plăcut. Cu Anda am un drum înainte și îmi doresc să fie cât mai bun. Trecutul meu să rămână trecut, viitorul viitor.”, a afirmat Leo.