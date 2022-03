Mireasa 2022, sezon 5. Mama Norei a fost prezentă în platoul Capriciile Iubirii. Ce i-a spus doamna Eniko fiicei sale

”Te iubesc. Îmi cer scuze, mami, pentru tot.”, i-a zis Nora mamei, după ce a luat-o de mână.

”Și eu. Acum, te rog din suflet, lasă-mă să vorbesc. Da? Aș dori, în primul rând, să-mi cer scuze dacă nu o să pot să mă exprim chiar corect, la înțelesul tuturor. Am niște emoții, am făcut asta pentru ea. Sper, din tot sufletul, să nu mai trebuiască să vin, să nu mai trebuiască să-i dau indicații. Este destul de matură ca să mă înțeleagă.”, a zis mama Norei la Antena Stars.

Apoi, ea a explicat de ce nu a vrut ca doamna Dana să fie prezentă în platou: ”Pentru simplul fapt că suntem la pământ, suntem cu moralul sub orice critică, și nu aș fi dorit eu personal, într-un moment necugetat, să fac ceva ce ar dăuna copilului meu. Eu o să discut cu dânsa în alt fel, în alte împrejurări și vom vedea ce se va întâmpla.”

Mama Norei a încercat să o încurajeze pe fiica ei

În tot acest timp, Nora a plâns și a trebuit să-și dea ochelarii jos pentru a își șterge lacrimile. Atunci mama Eniko a început să spună tot ce are pe suflet: ”Nu am știut, draga mea, că tu ai venit la un tribunal. Nu am știut că tu te-ai înscris într-un tribunal unde ești judecată până în ultimul hal. De știam, te legam. Tu știi părerea mea, da?! Noi nu mai suportăm. O fost ce o fost în viața ta, te-am rugat frumos să nu vorbești.

Tu ai zis că trebuie să fii sinceră. Ai spus totul din trecutul tău pentru ce? Spune-mi sincer pentru ce. Ca să fii acum în situația asta, să fii denigrată ca unul care poarte ar fi împușcat un regiment de soldați. Pentru ce?! Copila mea, ridică-ți capul și de mâine chiar doresc să văd fata care a venit aici. Te rog din tot sufletul și să nu fii un decor în viața cuiva.

Tu răspunzi pentru faptele tale acolo unde trebuie, nu pentru alții numai FBI nu a fost pus pe urmele tale. Numai FBI-ul lipsea în toată schema aceasta. Și pentru ce?! Chiar dacă ar fi fost soțul tău, poate toți avem secrete, poate avem secrete pe care nu am fi dorit să le spunem. Nu ești dorită în familia aceasta, nu ești o fată care trebuie să fie în familia lor, nicio problemă nu este, mami. Nu se sfârșește lumea, nu. De astăzi, te rog frumos, să fii tu. Să văd zâmbetul pe buzele tale, să te văd că ești o doamnă.

Ai fost o doamnă, nu ai jignit, nu știu cum ai suportat. Nu am venit aici să-ți fac eu mustrare, dar mă doare sufletul. Ai fost denigrată în ultimul hal. Ai fost făcută maimuță, panaramă, ai fost făcută în fel și chip, fără niciun fel de dovadă. Scrisoarea pe care a primit-o Leo conține părerile de pe grupuri, care te urăsc pe tine și este mâna surorii lui. Spune-mi sincer ce dorești”, a spus mama Norei.

Nora a rugat-o să spună adevărul și chiar a insistat, însă doamna Eniko nu s-a lăsat înduplecată. ”Noi știm adevărul, noi nu trebuie să dăm explicații în fața națiunii. Eu o să vorbesc în particular cu el. Este și zvonul că ești cămătar, că te-ai dus cu niște interlopi. Așa ceva nu este admis. Indiferent, dacă erai ultimul om din lume, puscăriaș.... Te rog din suflet, fii tu. Nu mai explici nimic din trecutul tău. Cum a fost, a fost.

Dacă domnul o să vrea explicații, vei spune afară, în particular, vei spune că ai greșit. Dar nu ești niciun decor, niciun preș. Eu nu te-am crescut... Sunt judecată, unde ai fost la 16 ani, de ce trebuie eu să dau explicații la cineva?! Hai să mă judece lumea. Nu explic. Nici nu dau curs. Zeci de mesaje îmi vin. Ai nevoie ca eu să mă justific în fața întregii țări?! Domnul Leonard și familia lui au posibilitatea să dea niște telefoane și să vadă ce și cum ai pățit.”