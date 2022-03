Mireasa 2022, sezon 5. Mama Norei, dialog cu doamna Dana, după jignirile repetate la adresa fetei: ”Va ajunge și la spital”

”Pot să fac o introducere ca să se știe cine vorbește. Sunt mama acestei creaturi, care nu se poate numi ființă, femeie de doi lei, maimuță... Pot să continui cu foarte multe jigniri aduse la adresa copilului meu.

Nu am vrut să intru, dar la îndemnul multor oameni necunoscuți, rude, cunoștințe, am fost îndemnată să intru și să-mi spun părerea. Vă rog din tot sufletul să mă ascultați. Nu jignesc, nu este stilul nostru, tocmai din cauza asta nu am vrut să intrăm în jocul acesta murdar, care se vede pe micile ecrane.”, a spus doamna Eniko, mama Norei.

Apoi a întrebat-o pe Nora cât mai rezistă în modul acesta, cu jigniri și umilințe. ”Ai făcut greșeli, dar ești copilul nostru. Indiferent ce va fi, indiferent ce se va întâmpla, tu vei fi copilul nostru pe care noi îl vom iubi.”, a asigurat-o doamna Eniko.

”Ceea ce noi familia nu înțelegem, chiar doamna Dana nu realizează, citește Biblia seara, a doua zi jignește în ultimul hal. Spune că nu lasă pe Leo ca să ducă până la bun sfârșit postul, dar ea ține de gura lui. Ea spune vreun cuvânt urât la adresa doamnei sau la adresa lui Leo?! Toată familia suntem sub pământ. Suntem alături, nu știu dacă soțul meu va rezista.

Dacă ar fi fost o mamă corectă, putea să spună copilului ei ceea ce este de spus, nu că Nora umblă cu bosconieri, nu că Nora merge la Biserică, că a venit cu lucruri făcute, că nu știu ce face farmece. Chiar în halul ăsta am ajuns?! Dânsa nu crede că jignirile pe care le-a adresat Norei, undeva în viața ei sau altundeva, se va întoarce împotriva ei? (...) Mă contactează oameni, pot să demonstrez...”, a mai spus mama Norei.

Mama Norei, dialog cu mama lui Leo

Mama Norei a spus că nu vrea să discute cu doamna Dana și să intre în polemici. ”O respect că este mamă, o respect că a avut o gândire. Dar asta nu înseamna că trebuie să te împui în fața copilului”, a mai spus aceasta. Ea a adăugat că a trecut prin faze asemănătoare, dar că nu a jignit.

”Nora are ce-i trebuie. Vă rog să nu o denigrați. Noi nu folosim tonurile acestea, dar suntem epuizați psihic. Nu altceva, nu îmi este frică de nimeni.”, a mai afirmat doamna Eniko, după ce Gabriela Cristea a rugat-o să coboare tonul vocii.

Mama lui Leo a spus că ar trebui să vorbească cu Nora și să lămurească ”treburile acestea”: ”Eu îmi apăr copilul și atât. Dânsa a făcut același lucru.”

Gabriela Cristea i-a zis doamnei Eniko că Nora nu se simte bine: ”Și va mai avea stări din astea, va ajunge și la spital. Vă garantez. Și doamna Dana știe că de acolo nu se poate ieși că vreau eu, e un contract semnat. Nora să facă ce consideră ea că e bine...”

Atunci Dana a întrerupt-o pe mama Norei: ”Ce susțineți, doamnă, jignirile? O să o jignesc în continuare de acum înainte și îmi asum lucrul ăsta.”