Mireasa 2022, sezon 5. Perneș, deranjat de intervenția telefonică a surorii sale: ”A decăzut ca bărbat în fața ei”

Andrada, sora lui Perneș, a vrut să știe cum au reușit Sabrina și fratele ei să ajungă, din nou, în această situație.

”Cât mai poți să suporți, să duci?!”, a zis tânăra și Perneș a devenit defensiv: ”Dar nu cred că îmi ceri tu mie explicații, nu?! Ok, ai vrut să vezi ce fac, sunt bine, ok. Tu ești ok, cum e acasă?!”.

Andrada i-a transmis că acasă lucrurile nu sunt deloc bine: ”E foarte rău”. Gabriela Cristea a întrebat de ce Perneș nu vrea să discute cu sora lui despre ce se întâmplă în relația cu Sabrina.

Perneș de la Mireasa sezon 5, deranjat de intervenția surorii sale

”Nu am ce să vorbesc cu sora mea despre lucrurile astea pentru că sunt niște lucruri văzute din exterior. Sunt niște lucruri care se văd doar din exterior. Da, nu e o situație tocmai roz, știu și eu, dar nu înseamnă că trebuie să...”, a explicat concurentul de la Mireasa sezon 5.

Întrebată de ce e rău acasă, Andrada a răspuns: ”Pentru că suntem atacați din toate părțile.” Atunci Perneș a intervenit: ”Mamă, dar nu mai pot cu atacatul ăsta al vostru din toate părțile. Blocați-vă Facebook-ul, Instagramul.”

Sora băiatului a spus că Perneș este foarte prost văzut: ”A decăzut ca bărbat în fața ei. Nu mai știe să aibă autoritate, încearcă să-i facă numai ei bine și ea nu face nimic. Ea nu e într-o relație cu Perneș, e într-o relație cu Larisa.”

Acesta a fost momentul în care Perneș i-a zis surorii sale să se oprească. ”Te rog frumos să te oprești din comentariile astea. Să stai cuminte acolo unde stai tu și să nu mai.... Nu înțeleg dreptul la opinie, la ce?! E atacată de cine?! De oamenii care vorbesc rău și ce pot să fac?! Oprești gura lumii? Nu o oprești niciodată. Cu ce pot să controlez eu ce zic alții. Chiar dacă e bine?!”

”Știu că o iubești... Toată lumea ne judecă pe noi că nu luăm autoritate. Să punem noi stop relației”, a adăugat Andrada, care a subliniat că nu e ok faptul că Sabrina a mers la hotel cu Larisa, având în vedere faptul relația ei cu Perneș e în impas.