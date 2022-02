Mireasa 2022, sezon 5. Sabrina a pus punct cunoașterii cu Perneș: ”Mă simt acaparată de tine”

Tânăra l-a anunțat pe Perneș că nu vrea să se mai cunoască. S-a întâmplat la petrecere, atunci când Sabrina și-a luat inima în dinți și i-a transmis că vrea ca Perneș să se îndepărteze și să le permită celorlalți băieți să se apropie de ea.

Cu doar câteva zile înainte, ea se arăta interesată de el și spunea că încearcă să se convingă pe ea că Perneș este băiatul pe care îl vrea alături.

Citește și: Mireasa 2022, sezon 5. Valentin și Alina sunt într-o cunoaștere: Nu mă mai îndrept către alte fete!

Insistența lui, însă, a făcut-o să-și pună semne de întrebare și a realizat că nu simte același lucru ca el. Încă de la primul date, cel pe nevăzute, Perneș s-a arătat interesat să o cunoască doar pe Sabrina. El s-a așezat întotdeauna lângă ea și chiar a ținut-o de mână în nenumărate rânduri.

Nu o dată telespectatorii au observat că ea nu-i răspundea în același mod și că era foarte rezervată. Iată ce i-a spus Sabrina lui Perneș la petrecerea de sâmbătă:

Ce au discutat Sabrina și Perneș pe terasă

De cum a intrat în casa fetelor, Perneș i-a adus Sabrinei un buchet de trandafiri. A pupat-o pe obraz și fata a părut fericită de gestul ei. ”Stai, nu mă ține, nu mă ține chiar așa”, i-a zis fata când băiatul a venit să o ia în brațe.

Câteva zeci de minute mai târziu, au mers pe terasă și au stat de vorbă. În tot acest timp, Sabrina nu s-a putut uita în ochii lui Perneș.

”Am stat și m-am gândit. Nu vreau să mă grăbesc în luarea unei decizii. Nu e vorba că vreau să cunosc mai mulți băieți. Mi se pare că s-a pus presiune pe noi. Chiar cred că mai am nevoie de timp. Nu ai greșit cu nimic. (...) Nu văd să meargă între noi.”, a zis Sabrina.

Citește și: Mireasa 2022, sezon 5. Cosmin și Andreea formează un cuplu. Cei doi s-au sărutat la petrecere

Atunci Perneș i-a spus că acest comportament îl îndepărtează: ”Vreau să fii sinceră cu mine de la început. (..) Te-ai asumat când ai zis că nu vrei să mai cunoști pe cineva. Am făcut ce am simțit. Dacă așa ești tu, iar acum vii să-mi spui să punem punct, e nașpa. Până acum de ce ai putut mai mult de atât?”

”Nu am simțit 100% că vreau. Simt că sunt acaparată, simt eu asta. Nu contează ce zice lumea din jur. Mă simt acaparată de tine. Acum am simțit să îți spun. Au mai fost faze care m-au deranjat. Ai și tu niște reacții, am și eu, nu e cazul să le avem acum”, a declarat Sabrina.

Perneș a afirmat că se va retrage și asta i-a picat bine fetei.