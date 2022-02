Mireasa 2022, sezon 5. Sabrina regretă că l-a îndepărtat pe Perneș. Ce au stabilit la cină

La cină luată în casa fetelor și mamelor, cei doi au stat de vorbă deschis și au realizat că se plac cu adevărat. Perneș i-a explicat faptul că nu este violent, un lucru de care Sabrina se temea.

După discuția avută, concurenta a revenit la sentimente mai bune față de el.

”Poate am făcut o greșeală, am dat cu piciorul unei cunoașteri sau relații, de care m-aș fi putut bucura. Nu cred că aș putea avea ceva cu cineva din casă. Nu am simțit cu nimeni din casă ce am simțit cu Perneș”, a zis Sabrina.

În emisia live, Simona Gherghe a întrebat-o pe fată dacă ea și Perneș se află într-o cunoaștere.

”Suntem bine, mi-a plăcut și mie... Suntem foarte bine. M-am gândit mult. Mi-a părut rău că am pus stop și o luăm ușor. Suntem într-un început de cunoaștere”, a mai spus fata.

De ce a pus Sabrina punct cunoașterii cu Perneș

În seara primei petreceri, Sabrina și Perneș au mers pe terasă și au stat de vorbă. În tot acest timp, Sabrina nu s-a putut uita în ochii lui Perneș.

”Am stat și m-am gândit. Nu vreau să mă grăbesc în luarea unei decizii. Nu e vorba că vreau să cunosc mai mulți băieți. Mi se pare că s-a pus presiune pe noi. Chiar cred că mai am nevoie de timp. Nu ai greșit cu nimic. (...) Nu văd să meargă între noi.”, a zis Sabrina.

Atunci Perneș i-a spus că acest comportament îl îndepărtează: ”Vreau să fii sinceră cu mine de la început. (..) Te-ai asumat când ai zis că nu vrei să mai cunoști pe cineva. Am făcut ce am simțit. Dacă așa ești tu, iar acum vii să-mi spui să punem punct, e nașpa. Până acum de ce ai putut mai mult de atât?”

”Nu am simțit 100% că vreau. Simt că sunt acaparată, simt eu asta. Nu contează ce zice lumea din jur. Mă simt acaparată de tine. Acum am simțit să îți spun. Au mai fost faze care m-au deranjat. Ai și tu niște reacții, am și eu, nu e cazul să le avem acum”, a declarat Sabrina.

Perneș a afirmat că se va retrage și asta i-a picat bine fetei.